«Το χθεσινό ματς μάς θύμισε τη δύναμη του αθλητισμού ότι ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ και κανένα ματς δεν τελειώνει, μέχρι που να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Νίκος Χριστουλίδης παρακολούθησε χθες από κοντά τη μεγάλη νίκη (97-95) του Ολυμπιακού απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα, κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της 4ης Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας επειδή έφερε γούρι στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι για να επικρατήσουν χρειάστηκαν ένα απίστευτο τρίποντο από τον Σάσα Βεζένκοφ στα 1,4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας και άλλο ένα buzzer beater από τον Κόρι Τζόσεφ στην εκπνοή της παράτασης.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω διότι έφερες και γούρι στον Ολυμπιακό. Χθες έγινε, νομίζω, το ματς ίσως της δεκαετίας της Ευρωλίγκα και ήσουν παρών απ’ ότι έμαθα», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Πράγματι το χθεσινό ματς μάς θύμισε τη δύναμη του αθλητισμού ότι ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ και κανένα ματς δεν τελειώνει, μέχρι που να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του».

Αυτό το τελευταίο μπορεί να εκληφθεί και ως υπαινιγμός με φόντο τον στόχο της ΝΔ για αυτοδυναμία στις προσεχείς εκλογές. Το αν η ΝΔ μπορεί να γίνει Ολυμπιακός είναι μια άλλη κουβέντα.

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Μ. Καλ.