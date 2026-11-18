Τις τέσσερις προτεραιότητες για την οικονομία περιέγραψε ο πρωθυπουργός.

Με μήνυμα στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για τη μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό και ανθεκτικό αναπτυξιακό μοντέλο, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις, τη χρηματοδότηση, την ενέργεια και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, με αιχμή την ανάγκη διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας. «Σε αυτή την προσπάθεια, ωστόσο, πάνω από όλα η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Χρειάζεται ρεαλιστική ελπίδα, όχι αβέβαιους πειραματισμούς που θα τη γύριζαν πίσω. Αλλά και ισχυρή καθοδήγηση στα κρίσιμα χρόνια που έρχονται. Όπως χρειάζεται, βέβαια, και τεκμηριωμένες θέσεις αντί για εύκολα συνθήματα», υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός αναφέρει:

«Ευχαριστώ θερμά τη "Ναυτεμπορική" για την πρόσκληση στο 5ο Οικονομικό της Συνέδριο. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας. Η συμμετοχή μου, έστω και με αυτό το μήνυμα, αντανακλά τη σημασία που δίνω στον διάλογο για την επόμενη ημέρα της οικονομίας μας. Πολύ περισσότερο όταν το ερώτημα που θέτετε αγγίζει ακριβώς αυτό που απασχολεί κι εμάς: πώς χτίζουμε μία οικονομία προστιθέμενης αξίας, η οποία θα προσελκύει μεγαλύτερες ροές κεφαλαίων και θα γίνεται πιο ανθεκτική στις κρίσεις.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας. Βάλαμε τάξη στα δημόσια οικονομικά μας, ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα, πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη και αναπτυσσόμαστε σταθερά πολύ ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μειώσαμε, επίσης, την ανεργία κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ αυξήσαμε τον βασικό μισθό στα 920 ευρώ και τον μέσο πάνω από τα 1.500 ευρώ, στηρίζοντας παράλληλα όλες τις συντάξεις.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι αλλάζει, πλέον, το ίδιο το παραγωγικό μας μοντέλο. Η ανάπτυξη στηρίζεται όλο και περισσότερο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η βιομηχανία και η μεταποίηση ανεβαίνουν σταθερά. Οι ξένες επενδύσεις φτάνουν σε ιστορικά υψηλά. Η χώρα που κάποτε εισήγαγε ρεύμα, τώρα το εξάγει. Είμαστε, ήδη, ένας διεθνής ενεργειακός κόμβος. Και βέβαια, στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία τρέχουμε πλέον με ευρωπαϊκές ταχύτητες.

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Ωστόσο, η ακρίβεια από τη διεθνή κρίση παραμένει το μεγάλο στοίχημα, στο οποίο απαντούμε στηρίζοντας το εισόδημα, κυρίως, όμως, διατηρώντας τη σταθερότητα και την αναπτυξιακή μας τροχιά. Είναι, άλλωστε, μία επιλογή που επιβάλλει η ίδια η συγκυρία, σε έναν κόσμο γεωπολιτικών ανατροπών, με την τεχνητή νοημοσύνη να μετασχηματίζει εκ βάθρων την εργασία, τις εμπορικές ισορροπίες να μεταβάλλονται βίαια και την ενέργεια να δοκιμάζει τις οικονομικές αντοχές όλων των κρατών.

Για να διατηρηθούμε σε αυτή την πορεία, επικεντρωνόμαστε σε τέσσερις προτεραιότητες, που είναι και θέματα του συνεδρίου σας. Πρώτον, στο "Σχέδιο", αλλάζουμε την οικονομία που στηρίζεται στην κατανάλωση. Τώρα είναι που απαιτείται ένα μεγάλο επενδυτικό και παραγωγικό άλμα, με εξυπνότερη και αποδοτικότερη εργασία. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την πλήρη ψηφιοποίηση στη λειτουργία της Διοίκησης. Το ίδιο, όμως, και στη δράση των επιχειρήσεων, με εργαζομένους εξοπλισμένους με κατάλληλες δεξιότητες.

Δεύτερον, η "Χρηματοδότηση", καθώς τα κεφάλαια είναι το καύσιμο της ανάπτυξης όταν διοχετεύονται εκεί όπου δημιουργούν πραγματική υπεραξία. Δεν αρκούμαστε, λοιπόν, στους ευρωπαϊκούς πόρους. Αξιοποιούμε κάθε εργαλείο και μοχλεύουμε τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, δίνοντας ώθηση στις υγιείς επιχειρήσεις. Είναι αυτές που μεγαλώνουν, καινοτομούν, αποκτούν διεθνές αποτύπωμα, είναι αυτές που δημιουργούν καλοπληρωμένες δουλειές.

Τρίτον, τα "Θεμέλια", που δεν είναι άλλα από την προσιτή ενέργεια και τις σύγχρονες υποδομές. Γι’ αυτό επενδύουμε στα δίκτυα, στους αγωγούς, στις ανανεώσιμες πηγές και στην αποθήκευση, ενώ ερευνούμε και τον υποθαλάσσιο πλούτο μας.

Τέταρτον, οι "Δομές": με μεταρρυθμίσεις και τομές στους θεσμούς και στο κράτος, αίροντας τη γραφειοκρατία, επιταχύνοντας σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης και κυρίως καταπολεμώντας ριζικά τη φοροδιαφυγή και διαμορφώνοντας ένα σαφές φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σε αυτή την προσπάθεια, ωστόσο, πάνω από όλα η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Χρειάζεται ρεαλιστική ελπίδα, όχι αβέβαιους πειραματισμούς που θα τη γύριζαν πίσω. Αλλά και ισχυρή καθοδήγηση στα κρίσιμα χρόνια που έρχονται. Όπως χρειάζεται, βέβαια, και τεκμηριωμένες θέσεις αντί για εύκολα συνθήματα.

Αυτή την ανάγκη καλείται να υπηρετήσει και το Συνέδριό σας, στο οποίο εύχομαι κάθε επιτυχία. Την εγγυάται, άλλωστε, η υπεραιωνόβια πορεία της ιστορικής "Ναυτεμπορικής"».