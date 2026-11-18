«Τόσο ασήμαντη είναι η εθνική ασφάλεια;», υπογραμμίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Την 1η Σεπτεμβρίου εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΥΠ υπέβαλε μήνυση για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κατά των τεσσάρων πρωτοδίκως καταδικασμένων ιδιωτών για την υπόθεση του Predator», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, με την οποία οδηγείται στο αρχείο ακόμη μία μήνυση που αφορά στις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του Predator, η οποία είχε κατατεθεί την 1η Σεπτεμβρίου.

«Παράλληλα, ζητούσε να διερευνηθεί το κακούργημα της κατασκοπείας καθώς κινητό που χρησιμοποιούσε, επιμολύνθηκε με το κακόβουλο λογισμικό Predator ενώ ο ίδιος κατά την παγίδευση ήταν προϊστάμενος αντικατασκοπείας της ΕΥΠ.

Δηλαδή, κορυφαίο στέλεχος της ΕΥΠ κατήγγειλε πως παγιδεύτηκε από τους τέσσερις ιδιώτες που έχουν ήδη καταδικαστεί ως αυτοί που είχαν το Predator. Προφανώς, ο ίδιος θεώρησε πως δεν τον παρακολούθησαν για την πλάκα τους, αλλά επειδή είχε κορυφαίο ρόλο στην ΕΥΠ, δηλαδή στην διασφάλιση της Εθνικής Ασφάλειας», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Και όμως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρχειοθέτησε τη συγκεκριμένη μήνυση χωρίς καν να καλέσει τον μηνυτή, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε προανακριτική ενέργεια ή να αναζητήσει κάποιο έγγραφο.

Πώς είναι δυνατόν κορυφαίο στέλεχος της αντικατασκοπείας να καταγγέλλει πως παγιδεύτηκε με κακόβουλο λογισμικό, η δικαιοσύνη να έχει ήδη αποφανθεί ποιοι είναι οι τέσσερις ιδιώτες που είχαν την ευθύνη του Predator, οι ίδιοι να δηλώνουν πως πωλούν το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις, και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να μην κρίνει σκόπιμη ούτε μια κατάθεση;

Τόσο ασήμαντη είναι η εθνική ασφάλεια;»