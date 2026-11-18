«Οι πολίτες παρακολουθούν και κρίνουν την απαράδεκτη αυτή στάση ανώτατων λειτουργών της δικαιοσύνης που αρνούνται εμμονικά την διερεύνηση μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης και με πολιτικές προεκτάσεις», αναφέρει σε δήλωσή της η Μαρία Λεπενιώτη.

«Για τέταρτη συνεχή φορά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν την δικαιοσύνη αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator», αναφέρει η Τομεάρχης Δικαιοσύνης / Θεσμών / Δικαιωμάτων της ΕΛΑΣ, Μαρία Λεπενιώτη.

«Ειδικότερα τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Ιωάννης Παπαδόπουλος εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά με την οποία ζήτησε τη διερεύνηση ενδεχόμενης κατασκοπείας και την εξέταση του ρόλου των τεσσάρων ιδιωτών που έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για την υπόθεση των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Ο μηνυτής επικαλέστηκε ότι λόγω της ιδιότητάς του ως εν ενέργεια στέλεχος της ΕΥΠ η παρακολούθησή του αποκτά ιδιαίτερη διάσταση εξαιτίας της πρόσβασης και της υπηρεσιακής του σχέσης με ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες», συνεχίζει και προσθέτει:

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας έθεσε τη μήνυση στο αρχείο, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της έρευνας, καθώς η νέα μήνυση δεν περιέχει στοιχεία που να διαφοροποιούν τα δεδομένα της ήδη αρχειοθετημένης υπόθεσης, αφού δεν γίνεται επίκληση ούτε προσκομίζεται οποιοδήποτε νέο στοιχείο που να μην έχει προηγουμένως αξιολογηθεί από τις εισαγγελικές αρχές.

Όμως η τελευταία αυτή τέταρτη κατά σειρά απορριπτική εισαγγελική διάταξη εκδόθηκε

χωρίς να κληθεί ο μηνυτής για κατάθεση,

χωρίς να αναζητηθούν έγγραφα και

χωρίς να διενεργηθούν προανακριτικές πράξεις και μάλιστα εν γνώσει του κου Εισαγγελέα ότι τα απόρρητα υπηρεσιακά στοιχεία πρέπει να αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς ένα στέλεχος της ΕΥΠ δεν μπορεί να τα προσκομίσει αυτοβούλως χωρίς να παραβιάσει τις υποχρεώσεις εχεμύθειας που το δεσμεύουν. Και

κατά παράβαση και δη με τρόπο προκλητικό του αιτήματος που περιέχεται στο ψήφισμα 2674 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 29ης Σεπτεμβρίου 2026, του οποίου κράτος μέλος είναι η Ελλάδα και οφείλει να τηρεί τις εκ του Καταστατικού του υποχρεώσεις,

με το οποίο ζητεί οι ελληνικές αρχές

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α) να διεξάγουν αποτελεσματικές, ανεξάρτητες και ταχείες έρευνες για όλες τις επιβεβαιωμένες και καταγγελλόμενες περιπτώσεις κατάχρησης του λογισμικού Predator, να παρέχουν επαρκή αποκατάσταση στα θύματα που στοχοποιήθηκαν σε περιπτώσεις παράνομης παρακολούθησης και να επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις, ποινικές ή διοικητικές, προκειμένου να τιμωρούνται όλες οι διαπραχθείσες καταχρήσεις

Β) να απέχουν από τη χρήση γενικευμένων κανόνων περί απορρήτου για να αρνούνται την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού Predator στους μηχανισμούς εποπτείας και στα πρόσωπα που έχουν στοχοποιηθεί.

Οι πολίτες παρακολουθούν και κρίνουν την απαράδεκτη αυτή στάση ανώτατων λειτουργών της δικαιοσύνης που αρνούνται εμμονικά την διερεύνηση μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης και με πολιτικές προεκτάσεις. Κατόπιν αυτού προκειμένου να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην δικαιοσύνη θα πρέπει οι λειτουργοί της ανεξάρτητοι και ανεπηρέαστοι να επιτελούν το έργο τους αναζητώντας πάντα και με κάθε τρόπο την ανεύρεση της αλήθειας όποια και αν είναι αυτή όποιους και αν αφορά και θίγει και όχι με νομικούς προσχηματισμούς και ακροβατισμούς όπως εν προκειμένω να καταρρακώνουν το κράτος δικαίου».