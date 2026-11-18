«Τρεις λέξεις ήταν αρκετές για να αλλάξουν την ιστορία της χώρας και να ξαναγυρίσει η Δημοκρατία στον τόπο μας», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Πλάνα από τη συμμετοχή της ΕΛΑΣ στη χθεσινή πορεία για την επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου «ανέβασε» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram o Αλέξης Τσίπρας.

Στο βίντεο φιλοξενούνται στελέχη και φίλοι του κόμματος που λένε τις δικές τους τρεις λέξεις για το Πολυτεχνείο, ενώ ο ίδιος αναφέρει: «Τρεις λέξεις ήταν αρκετές για να αλλάξουν την ιστορία της χώρας και να ξαναγυρίσει η Δημοκρατία στον τόπο μας. Τρεις λέξεις πίσω από τις οποίες όμως κρύβεται πόνος, θυσίες, βασανιστήρια, αίμα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αυτές οι τρεις λέξεις είναι και σήμερα επίκαιρες».