Πλάνα από τη συμμετοχή της ΕΛΑΣ στη χθεσινή πορεία για την επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου «ανέβασε» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram o Αλέξης Τσίπρας.
Στο βίντεο φιλοξενούνται στελέχη και φίλοι του κόμματος που λένε τις δικές τους τρεις λέξεις για το Πολυτεχνείο, ενώ ο ίδιος αναφέρει: «Τρεις λέξεις ήταν αρκετές για να αλλάξουν την ιστορία της χώρας και να ξαναγυρίσει η Δημοκρατία στον τόπο μας. Τρεις λέξεις πίσω από τις οποίες όμως κρύβεται πόνος, θυσίες, βασανιστήρια, αίμα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αυτές οι τρεις λέξεις είναι και σήμερα επίκαιρες».