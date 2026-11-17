Έως τις αποβάθρες του Μετρό Αμπελοκήπων έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Ένταση με βίαιες προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν μετά την τεράστια πορεία για την 53η επέτειο από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα του Dnews, η αστυνομία μπήκε μέσα στο Μετρό Αμπελοκήπων και προχώρησε σε βίαιες προσαγωγές οδηγώντας τους προσαχθέντες στη ΓΑΔΑ.

Υπογραμμίζουμε ότι ο σταθμός του Μετρό στους Αμπελόκηπους δεν είχε κλείσει, λειτουργούσε κανονικά με τον κόσμο να φωνάζει στην αστυνομία «τι κάνετε μέσα στον σταθμό; χούντα είστε;».

Δείτε το βίντεο - ντοκουμέντο

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7709217461421313302}

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Βίντεο από τα επεισόδια στην Αλεξάνδρας

Επίθεση σε διαδηλώτρια

Νωρίτερα και επί της Λ. Αλεξάνδρας υπήρξε ένταση με επεισόδια μικρής έντασης, ενώ μια κοπέλα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες τραυματίστηκε σοβαρά όταν της επιτέθηκε αστυνομικός (σύμφωνα με μαρτυρίες) και χρειάστηκε στη συνέχεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ομάδα διαδηλωτών πέταξε πέτρες και καδρόνια προς την αστυνομία και η απάντηση ήταν με κρότου λάμψης και χημικά.

Πλάνα από την ολοκλήρωση της πορείας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όσα προηγήθηκαν