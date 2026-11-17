Τι είπε ο δήμαρχος Αθηναίων για τις ζημιές στα κτίρια πάνω από τον μετροπόντικα, την αγωνία των κατοίκων και τα 6.800 επικίνδυνα κτίρια στην Αθήνα – Πρόταση για αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ακινήτων μέσω κοινωνικής κατοικίας.

Σε σημερινή του συνέντευξη στο Action24 ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μίλησε εκτενώς για τα ζητήματα ασφαλείας των κατοίκων της Κυψέλης, εξαιτίας των ρωγμών που έχουν καταγραφεί σε πολυκατοικίες πάνω από τη διαδρομή του μετροπόντικα. Ο δήμαρχος τάχθηκε υπέρ της προσωρινής μετακίνησης των κατοίκων σε ξενοδοχεία ή άλλους ασφαλείς χώρους, για όσο διάστημα πραγματοποιούνται οι εργασίες ενίσχυσης των κτιρίων, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να εκτελούνται παρεμβάσεις στα θεμέλια και οι ένοικοι να παραμένουν μέσα στα διαμερίσματά τους.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων και επικίνδυνων κτιρίων στην πρωτεύουσα. Όπως αποκάλυψε, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υπάρχουν περίπου 40.000 κενά ακίνητα, εκ των οποίων τα 20.000 παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση για περισσότερα από δύο χρόνια. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στον Δήμο Αθηναίων έχουν συγκεντρωθεί περίπου 6.800 φάκελοι επικίνδυνων κτιρίων τα τελευταία 30-35 χρόνια.

Αναλυτικά η συνέντευξη Δούκα

Ντόρα Κουτροκόη: Έχουμε φιλοξενήσει πρωτίστως τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν και δεν αισθάνονται ασφαλείς μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, κύριε Δούκα. Αναφερόμαστε εκεί στις πολυκατοικίες της Κυψέλης, όπου πολλές από αυτές έχουν χαρακτηριστεί ακόμη και κόκκινες. Και περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί, κοιτάνε μέρα με τη μέρα να δουν αν μια ρωγμή έχει μεγαλώσει, αν έχει λίγο πλαγιάσει, αν μπορούν να κοιμηθούν με ασφάλεια. Μας έλεγε μια οικογένεια, η μανούλα… Με τις σφυρίχτρες, η οικογένεια με τα παιδιά με τις σφυρίχτρες σε περίπτωση που καταρρεύσει το κτίριο να μπορέσουν να εντοπιστούν, δήμαρχε;

Γιώργος Γρηγοριάδης: Εσείς τώρα τι προτείνετε, κύριε Δούκα;

Χάρης Δούκας: Είχε γίνει μια σύσκεψη στο υπουργείο με όλους τους φορείς και εκεί αποφασίστηκε να ανοίξουν τα σπίτια και να προχωρήσουμε σε αναλυτικές καταγραφές των ζημιών, όπως και έγινε σε συνεργασία της εταιρείας που έχει την ευθύνη, της Ελληνικό Μετρό, της Αναδόχου Εταιρείας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και μηχανικού από την πλευρά των κατοίκων. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η καταγραφή. Περιμένουμε τις μελέτες που θα δείξουν τις αποκαταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα, ακριβώς όπως το είπατε και εσείς, έχουν προκύψει πολύ μεγάλες ζημιές. Οι μεγαλύτερες ζημιές είναι ακριβώς στο σημείο που ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. Από πάνω είναι η οδός Σπετσών και εκεί υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες έχουν και τα περισσότερα προβλήματα. Μία δε από αυτές είναι, αυτό που είπατε και εσείς κόκκινη, στον πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή έλεγχο, η πολυκατοικία Σπετσών 92-94, και εκεί πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Ο λόγος είναι ο εξής: Στάλθηκε μία ενημέρωση, έχουν ξεκινήσει μάλιστα, και κάποιες εργασίες οι οποίες και σταμάτησαν γιατί οι κάτοικοι έχουν φοβηθεί, που λέει ότι η πολυκατοικία, να το πω απλά, δεν πατάει καλά. Δηλαδή ότι τα πέδιλά της χρειάζονται αποκατάσταση και ότι έχει υποστεί καθιζήσεις πολύ μεγαλύτερες από το επιτρεπτό όριο. Γι’ αυτό και προτείνεται, όχι να γίνει πλήρης αποκατάσταση, αλλά άμεσα να γίνει άρση επικινδυνότητας.

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Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει να μπουν και να ενισχύσουν τα υποστυλώματα, να ενισχύσουν το έδαφος, να κάνουν εν πάση περιπτώσει μια σειρά από δράσεις στα θεμέλια της πολυκατοικίας.

Γιώργος Γρηγοριάδης: Με αυτές τις εργασίες, εσείς προτείνετε να γίνει και η μετεγκατάσταση όμως αυτών των κατοίκων σε άλλες πολυκατοικίες, ξενοδοχεία… δεν ξέρω σε άλλους χώρους τέλος πάντων, όπου θα μπορούν να διαβιούν εκεί με ασφάλεια, με έξοδα της κατασκευάστριας εταιρείας.

Χάρης Δούκας: Το έργο απ’ όσο ξέρω είναι ασφαλισμένο και μπορεί να γίνει και το είπαμε αυτό για τον εξής απλό λόγο. Φανταστείτε να έχετε λάβει ένα email, ένα γράμμα και να σας λέει ότι τα υποστυλώματα της κατοικίας σας, έχουν πρόβλημα και ότι τα πέδιλα δεν πατάνε καλά και ότι χρειάζεται να μπει τσιμέντο και να υπάρξει ενίσχυση. Αυτό θα δημιουργούσε μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια, το καταλαβαίνετε και εσείς, ένα μεγάλο άγχος. Γι’ αυτό και προτείναμε, επειδή ακριβώς θέλουμε να, υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι με δική τους πρωτοβουλία έχουν φύγει.

Ντόρα Κουτροκόη: Εντάξει, δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα, δήμαρχε, δεν έχουν όλοι την οικονομική δυνατότητα ή συγγενικά πρόσωπα τα οποία μπορούν να τους φιλοξενήσουν ή κάποια άλλη εναλλακτική, αλλά από την άλλη, το να ζεις με τον εφιάλτη και την αγωνία, μιας μικρής, θα πω εγώ, σεισμικής δόνησης, η οποία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει όλο το κτίριο στο οποίο διαμένεις. Δεν είναι ζωή τώρα αυτό στην καθημερινότητά σου να ζεις με αυτό το φόβο.

Χάρης Δούκας: Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι είναι ένα σύνθετο τεχνικό έργο το μετρό. Όμως εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και όπως το λέτε και εσείς, έχουμε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν σοβαρά θέματα. Δεν είμαι εγώ ειδικός να πω πόσο σοβαρά είναι τα θέματα. Πάντως, γίνεται άρση επικινδυνότητας. Άρα, τα κτίρια αυτά έχουν κινδύνους. Νομίζω λοιπόν, και οφείλουμε να το κάνουμε, γιατί μου λένε κάποιοι, γιατί το στείλατε, οφείλουμε σε δημόσια θέα να πούμε ότι η δική μας πρόταση είναι να υπάρξει όσο καιρό γίνονται αυτές οι εργασίες και μέχρι να ολοκληρωθούν, μια διαμονή σε μια άλλη κοντινή περιοχή, σε ένα ξενοδοχείο για τους ανθρώπους αυτούς, για να μπορούν να κοιμούνται ήσυχα το βράδυ και να μην υπάρχει επιπλέον αγωνία.

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Ντόρα Κουτροκόη: Η εταιρεία, η εταιρεία τι έχει πει σε αυτό, πάντως, δήμαρχε;

Γιώργος Γρηγοριάδης: Κύριε Δούκα, ήρθε η απάντηση χθες, από την εταιρεία, η οποία λέει ότι οι μετακινήσεις θα είναι προσωρινές, θα γίνονται μόνο κατά περίπτωση, όπου η φύση των εργασιών δεν επιτρέπει την παραμονή των κατοίκων στα διαμερίσματα.

Χάρης Δούκας: Παίρνει το ρίσκο η εταιρεία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σε αυτό. Μα, είναι δυνατόν, ξαναλέω, να γίνονται τσιμεντοενισχύσεις κι ενισχύσεις στα θεμέλια και κάτοικοι να είναι μέσα; Εν πάση περιπτώσει, αυτό απάντησε η εταιρεία. Εγώ εκτιμώ ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή να μετακινηθούν. Το βάζω από τώρα το θέμα αυτό και από κει και πέρα, οι ειδικοί, η Ανάδοχος και το Ελληνικό Μετρό, ας αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν.

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Ντόρα Κουτροκόη: Πώς θα προχωρήσετε εσείς πάνω σε αυτό όμως; Έχουμε την απάντηση που διάβασε ο Γιώργος. Πώς θα προχωρήσετε από εδώ και πέρα; Τι σκέφτεστε να κάνετε;

Ντόρα Κουτροκόη: Περαιτέρω.

Χάρης Δούκας: Εμείς θέλουμε να προχωρήσουνε γρήγορα εργασίες, αλλά πολύ φοβάμαι ότι οι κάτοικοι που μένουν εκεί θα φοβούνται να είναι στα σπίτια τους, ενώ όσο γίνονται εργασίες. Νομίζω λέω πολύ απλά πράγματα. Μηχανικός είμαι και εγώ. Όταν γίνονται τόσο βαριές εργασίες και ακόμα πιο μικρές να γίνονται, γίνεται μια αλλαγή, πας σε ένα διπλανό χώρο, δεν μένεις στον ίδιο, στο ίδιο μέρος όπου γίνονται δράσεις ενίσχυσης.

Ντόρα Κουτροκόη: Δεν είναι μόνο με ασφάλεια. Είναι και θέμα ταλαιπωρίας, θα πω εγώ, στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, όταν είσαι στο σπίτι σου και έχεις τις εργασίες αυτές σε εξέλιξη..

Γιώργος Γρηγοριάδης: Διαταράσσεται η καθημερινότητά σου.

Ντόρα Κουτροκόη: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.

Χάρης Δούκας: Και ξαναλέω, ότι πολλές φορές υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε να βάλουμε πρόβλημα. Οι κάτοικοι μόνοι τους, οι άνθρωποι το σήκωσαν το θέμα, γιατί έβλεπαν τα προβλήματα. Τους έλεγαν στην αρχή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τελικά αποδείχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μετά είπαν ότι το πρόβλημα δεν είναι στα θεμέλια. Τελικά, είναι και στα θεμέλια. Τους είπαν ότι θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις άμεσα. Έχουμε φτάσει Νοέμβριο. Ο μετροπόντικας παραμένει κάτω και είναι αρκετά δύσκολο να ξεκινήσει με αυτή τη συνθήκη. Άρα, νομίζω ότι πρέπει η κυβέρνηση, η Ελληνικό Μετρό και η ανάδοχος εταιρεία να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Να αναλάβουν το κόστος που τους αναλογεί, να γίνουν δίκαιες αποκαταστάσεις και να υπάρξει μία ασφαλής επανεκκίνηση, διότι το πρόβλημα όσο παραμένει και ο μετροπόντικας είναι σταθεροποιημένος κάτω και πάνω οι ρωγμές αυξάνονται, τόσο θα επιτείνεται η αγωνία.

Γιώργος Γρηγοριάδης: Αυτό ενδεχομένως θα ήταν και το καλύτερο… Ας περάσουμε λίγο στα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κύριε Δήμαρχε, που προκαλεί ένα πονοκέφαλο αυτό το θέμα και σε εσάς. Πρόσφατο, αυτό που συνέβη στην Κολοκοτρώνη, είδαμε τι έγινε και με τους δύο πυροσβέστες μας, ναι μεν δεν ήτανε στο δικό σας δήμο, αλλά δεν έχει σημασία, επενέβησαν για μια φωτιά πάλι σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Πώς σκέφτεστε να κινηθείτε;

Χάρης Δούκας: Τεράστιο πρόβλημα. Να σας δώσω κάποια νούμερα. Τα νούμερα λένε το εξής: Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας είναι 40.000 ακίνητα, διαμερίσματα, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται. Κενά. Από αυτά, τα 20.000 είναι μη ηλεκτροδοτούμενα για πάνω από δύο χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα κτιριακό απόθεμα, το οποίο είναι αχρησιμοποίητο εν μέσω τεράστιων προβλημάτων με τα ενοίκια και τη στέγαση. Περίπου εδώ και 30-35 χρόνια έχουνε μαζευτεί στο δήμο της Αθήνας κοντά στις 6.800 φάκελοι με κτίρια επικίνδυνα. Προσοχή τώρα, επικίνδυνα δεν σημαίνει ότι είναι κατεδαφιστέα, επικίνδυνα σημαίνει ότι ένα μπαλκόνι, μπάζα, σοβάδες… μπορεί να πέσει κάποιο κομμάτι.. Το 1% από αυτά έχουν ήδη χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα και είναι για να καταστραφούν. Μιλάμε για 70 κτίρια. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε ολοκληρώσει τα 10 από αυτά από τα 70. Μεγάλο κόστος για τον δήμο. Δεν μιλάμε για δημοτικά κτίρια. Μιλάμε για ιδιωτικά κτίρια. Γι’ αυτό και προτείνουμε το εξής: Το πρώτο βασικό είναι χρειαζόμαστε κινητροδότηση για τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις περιούσιες, κυρίως τα διατηρητέα, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει άρση επικινδυνότητας αν είναι διατηρητέο. Χρειάζονται χρήματα. Άρα, σοβαρή κινητροδότηση για τα διατηρητέα, και το δεύτερο είναι χρειαζόμαστε και εμείς χρήματα για να μπορέσουμε τα επικινδύνως ετοιμόρροπα να πάμε να τα καταστρέψουμε, εκεί να δημιουργήσουμε πάρκα ή ό,τι άλλο χρειάζεται.

Ντόρα Κουτροκόη: Τους βρίσκετε τους ιδιοκτήτες, δήμαρχε; Τους βρίσκετε τους ιδιοκτήτες, δήμαρχε; Και αν τους βρίσκετε, τι λένε;

Χάρης Δούκας: Θέλει νομοθετική παρέμβαση, διότι καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι πολυϊδιοκτησίες, είναι μπερδεμένα θέματα με πολεοδομίες, με ιδιοκτησιακά, με μεταξύ τους, διαφορές.

Ντόρα Κουτροκόη: Αν περπατάμε στο δρόμο με το Γιώργο και πέσει πάνω μας ένα μπαλκόνι. Εμείς, πώς θα βρούμε…

Χάρης Δούκας: Αν πέσει πάνω σας ένα μπαλκόνι, το οποίο είναι στα 6.800 που λέει ο δήμος, ο ιδιοκτήτης θα πάει στον εισαγγελέα. Και δεν θα είναι εύκολο για αυτόν να τη γλυτώσει. Και το λέω αυτό και σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε, διότι, όπως έχει ένα ακίνητο, έχει και μία ευθύνη. Και όταν το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο, οφείλει μέσα σε 6 μήνες να κάνει άρση επικινδυνότητας.

Ντόρα Κουτροκόη: Εμείς θα μπορούμε όμως να ζητήσουμε και απ’ το δήμο αποζημίωση…

Χάρης Δούκας: Ο δήμος δεν μπορεί να φτιάξει όλα τα ιδιωτικά κτίρια…

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmxg4qk4uk0x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ντόρα Κουτροκόη: Όχι, όχι, όχι, δεν λέω να φτιάξει, αλλά είναι και ευθύνη του δήμου να φροντίσει ώστε αυτά τα κτίρια, δεν ξέρω, είτε να κατεδαφιστούν, είτε με κάποιο τρόπο να συντηρηθούν. Για τον ιδιώτη, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά και εσείς, επειδή είναι στο δήμο σας, έχετε ευθύνη;

Χάρης Δούκας: Εμείς έχουμε την ευθύνη να τα χαρακτηρίσουμε επικίνδυνα και αν δεν προχωρήσει η άρση επικινδυνότητας, να κινηθούμε νομικά. Βέβαια, 6.800, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά θα το κάνουμε. Όμως, να πάμε στην ουσία. Με δικά μας έξοδα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πάμε και γκρεμίζουμε εμείς. Θα έπρεπε να το κάνει ο ιδιοκτήτης, το κάνουμε εμείς. Ήδη σας λέω, 10 απ’ τα 70 που έχουμε χαρακτηρίσει επικινδύνως ετοιμόρροπα τα γκρεμίζουμε εμείς, με δικά μας κόστη. Και έχουμε έτοιμα κι άλλα 10 τα οποία θα κατεδαφίσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα.

Θα φτάσουμε τα 20 από τα 70. Ζητάμε και επιπλέον χρήματα για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Μπορεί για 10 περίπου κτίρια ο προϋπολογισμός να είναι 2 εκατομμύρια, μπορεί και περισσότερο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι πρέπει οι ιδιοκτήτες οι ίδιοι να αναλάβουν την ευθύνη και η πολιτεία να τους βοηθήσει, με μία λογική αντιπαροχής. Δηλαδή να μπουν μέσα και να δώσουν κάποια χρήματα και ας αξιοποιήσουν κι ένα κομμάτι των κτιρίων αυτών, για παράδειγμα πολυκατοικίες, για κοινωνική κατοικία για κάποια χρόνια και το υπόλοιπο να το αξιοποιήσει ο ιδιοκτήτης. Έτσι γίνεται στο εξωτερικό. Σε άλλες, δηλαδή, μεγάλες πόλεις, για να αξιοποιήσουν, σε εισαγωγικά, μη ενεργό κτιριακό απόθεμα, «μπαίνουν» μαζί η πολιτεία και ο ιδιώτης. Βάζει χρήματα η πολιτεία, παίρνει και ένα κομμάτι σαν αντιπαροχή ο ιδιοκτήτης και έτσι βγάζουν στον αέρα διαμερίσματα για κοινωνική κατοικία, για προσιτή κατοικία.

Ντόρα Κουτροκόη: Θα λύσουμε και με το στεγαστικό, λέει ο δήμαρχος, να λύσουμε και το στεγαστικό.

Γιώργος Γρηγοριάδης: Είναι πολύ καλή πρόταση πάντως.

Χάρης Δούκας: Θέλει μια τέτοια προσέγγιση ολοκληρωμένη για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε.

Γιώργος Γρηγοριάδης: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δούκα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δούκα.

Χάρης Δούκας: Εγώ σας ευχαριστώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmxfb8b7jgrt?integrationId=40599y14juihe6ly}