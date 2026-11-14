Αναλυτικά όσα αναφέρει σε άρθρο του.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επαναφέρει το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος, μέσα από άρθρο του στην εφημερίδα «ΚΑΡΦΙ», ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική πλειοψηφία, καταλογίζοντάς της προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και αποφυγής ουσιαστικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.

Μία εβδομάδα μετά τα γεγονότα που προκάλεσαν αντιδράσεις στο συνέδριο, ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι πίσω από την ένταση αποτυπώθηκε μια βαθύτερη πολιτική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την Αυτοδιοίκηση: από τη μία, την προσέγγιση της φιλοκυβερνητικής πλειοψηφίας και, από την άλλη, τη θέση της προοδευτικής παράταξης, η οποία, όπως αναφέρει, επιδίωξε να αναδείξει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι.

Αναλυτικά:

«Μια εβδομάδα μετά τα όσα απαράδεκτα έγιναν στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, είναι η ώρα να αξιολογήσουμε τα πραγματικά αίτια που ώθησαν την φιλοκυβερνητική πλειοψηφία σε αυτές τις συμπεριφορές.

Γιατί μέσα στο Συνέδριο υπήρξε ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση δυο ριζικά διαφορετικών «γραμμών» για την Αυτοδιοίκηση και το μέλλον της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από τη μία η φιλοκυβερνητική πλειοψηφία. Που δεν δίστασε να μετατρέψει την ΚΕΔΕ σε προθάλαμο του Μαξίμου.

Ενώ στις ομιλίες τους οι Σύνεδροι παρουσίασαν την ανησυχία και την αγανάκτηση τους για τη ζοφερή εικόνα των Δήμων και την απαξίωση της Αυτοδιοίκησης, το ψήφισμα της πλειοψηφίας τους αγνόησε επιδεικτικά.

Έφερε ένα ψήφισμα, ουσιαστικά ένα απέραντο κατάλογο αιτημάτων χωρίς ιεράρχηση, χωρίς στοχεύσεις και προτεραιότητες και πρότεινε να γίνουν κινητοποιήσεις την ημέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού (!!) δηλαδή όταν όλα θα έχουν τελειώσει. Μη τυχόν και στεναχωρηθούν οι κυβερνώντες.

Δεν είχαν ούτε το θάρρος να δείξουν και να καταδικάσουν τον υπεύθυνο για τα σημερινά αδιέξοδα που βιώνουμε: Την κυβέρνηση και την πολιτική της.

Ανέχονται να σιωπούν απέναντι στις συνεχείς επιθέσεις της Κυβέρνησης και την αφαίρεση αρμοδιοτήτων, αρκούμενοι σε αερολογίες.

Δεν σχολίασαν ούτε την απαξιωτική δήλωση του Πρωθυπουργού που έστειλε ευθέως την επίλυση των προβλημάτων μας στις καλένδες ( όταν θα έχουμε παγκόσμια ειρήνη).

Από την άλλη η προοδευτική παράταξη. Που επιχείρησε να εκφράσει το κλίμα του Συνεδρίου, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους.

Πρώτον, ότι έχουμε μια εχθρική προς την Αυτοδιοίκηση Κυβέρνηση.

Δεύτερον, ότι έχουμε ανάγκη την διαμόρφωση ενός σαφούς διαδικαστικού πλαισίου, με συγκεκριμένους ώριμους στόχους. Όπου πρέπει να επικεντρώσουμε και να επιδιώξουμε λύσεις.

• Ζητήσαμε να αποδοθούν στους Δήμους τα 2,5 δις ευρώ που λείπουν από τα Ταμεία μας, για να καλυφθούν βασικές λειτουργικές δαπάνες και να συντηρηθούν οιυποδομές.

• Ζητήσαμε να πληρώνουμε για την ενέργεια, όσο πληρώνουν οι βιομηχανίες και οι μεγάλοι καταναλωτές.

• Να υπάρξει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις υποδομές (σχολεία, κοινωνικές υποδομές, πολεοδομία).

• Ζητήσαμε να έχουμε ρόλο στην ανακύκλωση των απορριμμάτων, στις πολιτικές στέγασης, στην αντιμετώπιση των συνεπειών του υπερτουρισμού.

Δεν μας άκουσαν. Υπονόμευσαν στην προσπάθεια τους –οι της κυβερνητικής πλειοψηφίας –το κύρος του Συνεδρίου και την ΚΕΔΕ, επιχειρώντας να μας φιμώσουν.

Δεν τα κατάφεραν. Εμείς επιμένουμε.

Ζητήσαμε και πάλι τους ζητάμε από την ΚΕΔΕ, να διεκδικήσουμε με αποτελεσματικότητα αυτά που μας ανήκουν.

Με ένα μήνυμα δυνατό και αποτελεσματικό.

Με πρώτο βήμα τη συμμετοχή στην πανελλαδική κινητοποίηση στις 25/11, κλείνοντας τους Δήμους και δίνοντας το παρών στις συγκεντρώσεις που προγραμματίζονται».