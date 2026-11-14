Τι ανέφερε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο νέος νόμος-έκτρωμα της κυβέρνησης καταργεί τη δεύτερη κάλπη στις εκλογές, καταργεί τη δημοκρατία», παρατήρησε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τον δήμαρχο Ληξουρίου, Γιώργο Κατσιβέλη, στο πλαίσιο της περιοδείας της στην Κεφαλονιά.

«Είναι αδιανόητο μία κυβέρνηση που έχει κοστίσει στον ελληνικό λαό τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις να καταργεί τις εκλογές επικαλούμενη λόγους "εξοικονόμησης χρημάτων"» τόνισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Στόχος του Μαξίμου με την κίνηση αυτή είναι να αποτρέψει τις συμμαχίες του δευτέρου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Η κυβέρνηση αποσκοπεί στο να οδηγήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε οικονομική ασφυξία» με αφορμή τη συζήτηση με τον κ. Κατσίβελη για το δυσθεώρητο ενεργειακό κόστος που επωμίζονται οι δήμοι αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα λειτουργικά έξοδα. Τα περιορισμένα κονδύλια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την Αυτοδιοίκηση αποτέλεσαν ακόμη ένα πεδίο κριτικής για την κυβέρνηση, με τη Ρένα Δούρου να συμπληρώνει ότι είναι «υποχρέωση όλων των προοδευτικών δυνάμεων να βοηθήσουν και τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ισχυροποιηθούν, κόντρα στις βουλές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ληξουρίου δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σημειώνοντας ότι αποτελεί θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας.