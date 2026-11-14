Οι U2 θα προωθήσουν το Carnaval de Luz με την παγκόσμια περιοδεία «Greatest Show on Earth», η οποία ξεκινά στις 26 Απριλίου 2027 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Το ιρλανδικό ροκ συγκρότημα των U2 κυκλοφόρησε χθες τον 16ο δίσκο του, με τίτλο «Carnaval de Luz».

Το άλμπουμ «Carnaval de Luz» περιλαμβάνει τα σινγκλ «Street of Dreams», «Silencio», «The Greatest Show on Earth» και το «Torn», τραγούδι στο οποίο συμμετέχει η αείμνηστη σταρ της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον.

Το «Torn», ένα ντουέτο του αρχηγού των U2, Bono, και της Ντόλι Πάρτον, η οποία απεβίωσε τον Αύγουστο σε ηλικία 80 ετών, είναι, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αείμνηστης τραγουδίστριας, «ένα τρυφερό κάντρι τραγούδι που πραγματεύεται τους διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς και αποκτά ευρύτερες προεκτάσεις».

Οι U2 μίλησαν για το «Torn» στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», με τον Μπόνο να δηλώνει ότι το συγκρότημα είναι «ευλογημένο» που συνεργάστηκε με την Πάρτον στην τελευταία της ηχογράφηση.

«Η τελευταία της προσευχή, κατά κάποιον τρόπο, ήταν αυτό το τραγούδι» πρόσθεσε. «Μοιάζει με προσευχή, και νομίζω ότι είναι για την Αμερική. Νομίζω ότι είναι για κάθε τόπο όπου υπάρχει πολιτικός διχασμός» υπογράμμισε ο τραγουδιστής.