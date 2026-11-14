Μία λίμνη που απλώνεται σε υψόμετρο 2.050 μέτρων.

Η γεωγραφική μορφολογία της Ελλάδας, έχει επιτρέψει να δημιουργηθούν λίμνες, ποτάμια, βουνά και φαράγγια, εκεί ακριβώς όπου η φύση κυριαρχεί, χωρίς να έχει επέμβει ο ανθρώπινο παράγοντας.

Ανάμεσα σε αυτά τα μοναδικά φυσικά τοπία, ξεχωριστή θέση κατέχει η Δρακόλιμνη της Τύμφης, ένας μικρός αλπικός θησαυρός που βρίσκεται στην καρδιά της Τύμφης, στην περιοχή του Ζαγορίου, στον νομό Ιωαννίνων.

Μία επίσκεψη στην Δρακόλιμνη Τύμφης

Η λίμνη βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.050 μέτρων, φωλιασμένη ανάμεσα σε επιβλητικές κορυφές της Αστράκας, συνθέτοντας ένα σκηνικό σπάνιας φυσικής ομορφιάς.

Τα νερά της αντανακλούν το φυσικό τοπίο, ενώ τα αλπικά λιβάδια δημιουργούν έναν τόπο που μοιάζει να έχει μείνει ανέγγιχτος στον χρόνο.

Η πρόσβαση σε αυτή δεν είναι εύκολη, καθώς απαιτεί πολύωρη πεζοπορία και καλή φυσική κατάσταση, όμως η θέα ανταμείβει κάθε επισκέπτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αφετηρία της πεζοπορίας είναι γραφικό χωριό Μικρό Πάπιγκο, όμως η διαδρομή αποτελεί από μόνη της μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η διαδρομή προς τη Δρακόλιμνη περνά μέσα από εντυπωσιακά ορεινά τοπία και πλαγιές, περάσματα και αλπικά λιβάδια. Το καταφύγιο της Αστράκας αποτελεί σημείο αναφορά για τους πεζοπόρους, και σημείο ξεκούρασης προκειμένου να συνεχίσουν την ανάβαση προς τη λίμνη.

Η Δρακόλιμνη Τύμφης αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας, προσφέροντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής εκδρομής.

{https://www.youtube.com/watch?v=Qyjgu8LW_uo&list=RDQyjgu8LW_uo&start_radio=1}

Από που προέρχεται η ονομασία της λίμνης

Η ονομασία της λίμνης δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται με έναν παλιό θρύλο που περνά από γενιά σε γενιά, με την παράδοση να θέλει έναν δράκο να κατοικεί εκεί.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ένας άλλος δράκος ζούσε στη Δρακόλιμνη του Σμόλικα. Οι δύο μυθικοί αντίπαλοι πετούσαν πέτρες ο ένας στον άλλο, δημιουργώντας, σύμφωνα με τον θρύλο, τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής.

Πέρα από τον μύθο, η λίμνη αποτελεί σημαντικό φυσικό βιότοπο, καθώς στα νερά της ζουν αλπικοί τρίτωνες, μικρά αμφίβια που προσθέτουν ακόμη ένα ξεχωριστό στοιχείο στο ιδιαίτερο οικοσύστημά της. Εκεί, μπορεί να συναντήσει κανείς ένα αμφίβιο που θυμίζει σε αρκετούς έναν μικροσκοπικό δράκο. Η παρουσία του συνδέεται με τοι οικοσύστημα της λίμνης.