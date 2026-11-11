«Έχει προ πολλού τελειώσει είναι η υπομονή των πολιτών. Πολίτες από όλο το πολιτικός φάσμα, όχι μόνο φίλοι της ΕΛ.Α.Σ, όπου κι αν τους συναντούσα έλεγαν: «Δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Μετά το πέρας της διήμερης περιοδείας του στην Ήπειρο ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του κάνει τον απολογισμό των επαφών με με επαγγελματίες, εργαζόμενους και ανθρώπους της παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι συνάντησε μια κοινωνία που ασφυκτιά από το αυξημένο κόστος παραγωγής, την ακρίβεια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι τοπικές οικονομίες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ κοινή συνισταμένη στις συζητήσεις του ήταν η δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πολιτική.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για το ακριβό πετρέλαιο που επιβαρύνει τους ψαράδες, το υψηλό ενεργειακό κόστος για τους αρτοποιούς, τα αυξημένα κοινόχρηστα στη Βιομηχανική Περιοχή των Ιωαννίνων, αλλά και την πτώση της τιμής του ελαιολάδου. «Πίσω από κάθε πρόβλημα που τους δένει τα χέρια υπάρχει και μία σκανδαλώδης υπόθεση διαφθοράς και διαπλοκής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Όπως σημείωσε, το μήνυμα που εισέπραξε στις συναντήσεις του ήταν κοινό: «Δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη». «Θα αγωνιστούμε για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, για να κερδίσουμε το μέλλον των παιδιών μας, όποτε και αν γίνουν εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Δεν λέω αντίο στην Ήπειρο μετά από δύο ημέρες περιοδείας από το Ζαγόρι μέχρι την Πρέβεζα. Στην Ήπειρο πάντα επιστρέφεις, ακόμα κι αν δεν κατάγεσαι από εκεί, για τους ανθρώπους, για αυτούς τους πεισματάρηδες που έχουν χαραγμένες στο DNA τους τη δημιουργία και την προσφορά.

Μέσα σε δύο ημέρες συνάντησα Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες που καταπιάνονται με ό,τι έχει κάνει διάσημο τον τόπο αυτό, από το ψωμί μέχρι το λάδι., γιατί ναι, ακόμα και λάδι βγάζει η Ήπειρος.

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Επισκέφτηκα και τη βιομηχανική περιοχή στα Γιάννενα, είδα και τους ψαράδες στην Πρέβεζα. Σε κάθε συνάντηση με ανθρώπους της δουλειάς που επιμένουν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν τον τόπο τους, η μόνιμη επωδός ήταν ότι απέναντί τους βρίσκουν μια όχι απλώς αδιάφορη κυβέρνηση, αλλά εχθρική. Πίσω από κάθε πρόβλημα που τους «δένει τα χέρια» υπάρχει και μία σκανδαλώδης υπόθεση διαφθοράς και διαπλοκής. Ακριβό ντίζελ στα καΐκια για να μην στεναχωρηθούν τα διυλιστήρια. Ακριβό ρεύμα για τον φούρναρη για να μπορεί να συντηρείται το καρτέλ της ΔΕΗ και να μοιράζει μερίσματα. Ακριβά κοινόχρηστα στη ΒΙ.ΠΕ. για να πλουτίζουν τα funds χωρίς κανένα αναπτυξιακό σχέδιο. Κατάρρευση στην τιμή του λαδιού για να μην πειράξουν τα κυκλώματα ελληνοποίησης λαδιού από την Τυνησία. Η λίστα πραγματικά δεν τελειώνει.

Το μόνο που έχει προ πολλού τελειώσει είναι η υπομονή των πολιτών. Πολίτες από όλο το πολιτικός φάσμα, όχι μόνο φίλοι της ΕΛ.Α.Σ, όπου κι αν τους συναντούσα έλεγαν: «Δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Κι αν με τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ, χαλάσαμε τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη για εκλογές τον Σεπτέμβρη, το μόνο που καταφέρνει μεταθέτοντας την ημερομηνία των εκλογών είναι να φθείρεται ακόμα περισσότερο και να εκτίθεται. Για αυτό και οι επιθέσεις λάσπης, για αυτό και η τοξικότητα. Όμως τίποτα δεν μπορεί πια να καλύψει αυτό το «Δεν πάει άλλο». Θα αγωνιστούμε για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, για να κερδίσουμε το μέλλον των παιδιών μας, όποτε και αν γίνουν εκλογές.