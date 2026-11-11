«Για τους αλιείς δεν υπάρχει πρόβλεψη αποζημίωσης. Υπήρξε όμως πρόβλεψη για τον Κουλκουδίνα για προμήθεια γιοτ με το πρόγραμμα Leader που προορίζεται για τους αλιείς», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με αλιείς στην Πρέβεζα, απ’ όπου ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ άκουσε τα προβλήματά τους και τόνισε πως «η αλιεία έχει άμεση ανάγκη από μία εθνική στρατηγική με ένα Επιμελητήριο Επαγγελματιών Αλιέων με εκλεγμένους αντιπροσώπους για μια από κοινού χάραξη στρατηγικής ώστε να συνεχίσουν να πλέουν καΐκια με την ελληνική σημαία σε Ιόνιο και Αιγαίο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Δύσκολο το μεροκάματο των ψαράδων, άλλες φορές η ψαριά δεν είναι καλή κι όταν είναι καλή τους ρίχνουν τις τιμές, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης στην πιο άδικη μορφή του.

Ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια στα καύσιμα, την οποία βιώνουν πιο σκληρά από όλους λόγω του ναυτιλιακού πετρελαίου το οποίο έχει σχεδόν διπλασιαστεί με την κυβέρνηση να συνεχίζει να τους αγνοεί όταν δεν υπόσχεται με μισόλογα ανεπαρκείς επιδοτήσεις.

Όμως οι ψαράδες έχουν κι άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν, όπως όταν σκίζονται τα δίχτυα τους κι έτσι χάνουν και την ψαριά και το εργαλείο της δουλειάς τους, μόνο που για αυτούς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη αποζημίωσης. Υπήρξε όμως πρόβλεψη για τον Κουλκουδίνα για προμήθεια γιοτ με το πρόγραμμα Leader που προορίζεται για τους αλιείς.

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Γιατί η διαφθορά και το άρμεγμα των ευρωπαϊκών και δημόσιων πόρων από τη ΝΔ και τις γαλάζιες ακρίδες της καταφέρνει να αφήνει στην απ’έξω κάθε μία επαγγελματική και παραγωγική ομάδα, από τους βιοτέχνες και τους αγρότες, μέχρι τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση που χρειάζεται ο τόπος ξεκινάει από την πάταξη της διαφθοράς, αλλά δεν μπορεί να μείνει εκεί.

Η αλιεία έχει άμεση ανάγκη από μία εθνική στρατηγική με ένα Επιμελητήριο Επαγγελματιών Αλιέων με εκλεγμένους αντιπροσώπους για μια από κοινού χάραξη στρατηγικής ώστε να συνεχίσουν να πλέουν καΐκια με την ελληνική σημαία σε Ιόνιο και Αιγαίο».

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