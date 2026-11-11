Εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε 51χρονος Τούρκος, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς από τις ελβετικές Αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, έπειτα από συλλογή, επεξεργασία και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το Τμήμα SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, καθώς και εκτεταμένες αναζητήσεις, ο ανωτέρω εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το αίτημα έκδοσης των Αρχών Ελβετίας, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι, τουλάχιστον από το 2019, συμμετέχει ως μέλος σε ανεξάρτητη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και εμπλέκεται στη διευκόλυνση της μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, μέσω δικτύου εμπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, φέρεται να υποστηρίζει, από το 2019, μία ή περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Λατινική Αμερική, ιδίως στον Ισημερινό, οι οποίες συμμετέχουν στην οργάνωση και τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Ο σχεδιασμός, η στρατολόγηση και το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελβετικών Αρχών, ο 51χρονος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την οργάνωση δικτύου εταιρειών, καθώς και τη στρατολόγηση προσώπων που εντάσσονταν στην οργάνωση ως μέλη ή υποστηρικτές.

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Μέσω του συγκεκριμένου εταιρικού δικτύου φέρεται να διευκολυνόταν η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, ενώ ο ίδιος φέρεται να είχε αναλάβει τον συντονισμό διοικητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων που υποστήριζαν τη δράση της οργάνωσης.

Παράλληλα, φέρεται να διαδραμάτιζε ρόλο στη διοχέτευση χρημάτων εγκληματικής προέλευσης μέσα από υφιστάμενες εταιρικές δομές, με σκοπό τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Ενδεικτικό του μεγέθους της δράσης της οργάνωσης είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αίτημα έκδοσης της Ελβετίας, από το 2019 έχουν κατασχεθεί συνολικά 21 τόνοι κοκαΐνης, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί και επιπλέον αποστολές ναρκωτικών.