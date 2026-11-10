Το «Ebenezer» με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του Scrooge κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες στις 12 Νοεμβρίου.

Το «Ebenezer» με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ έκανε επίσημη πρεμιέρα στο Λονδίνο, χθες Δευτέρα 9/11, κερδίζοντας τους κριτικούς οι οποίοι επαινούν την ερμηνεία του σταρ ως μια «καταπληκτικά διασκεδαστική εορταστική απόλαυση» που λειτουργεί ως ένα «ισχυρό όχημα επιστροφής για τον ηθοποιό» στο Χόλιγουντ.

Well, color me pleasantly surprised! #Ebenezer is a wickedly fun holiday treat and strong comeback vehicle for its star. Depp is a fiendish delight as Scrooge, delivering a lively performance that thankfully balances the goofy charm and emotional gravitas that has been sorely missed. West’s horror sensibilities and visual panache give the film an immersive gothic look and feel as he’s able to balance the macabre thrills with the heart of Dickens’ beloved tale as he sprinkles in some refreshing new layers to deepen Ebenezer’s journey. Simply put, it’s great to see Depp back on the big screen. Full review soon! — Tom Chatalbash (@TomChatalbash) November 10, 2026

Οι περισσότεροι από τους κριτικούς και τους influencers που παρακολούθησαν την ταινία, κάνουν ιδιαίτερη μνεία στην ερμηνεία του Ντεπ, που όπως είχαμε καταλάβει από τα τρέιλερ, δείχνει να το απολαμβάνει και να το ζει (όπως πάντα άλλωστε).

Ειδικότερα, ο Βρετανός κριτικός κινηματογράφου Φιλ Ρόμπερτς επαίνεσε την ταινία ως μια «τολμηρή εκδοχή του κλασικού έργου του Ντίκενς, προσφέροντας ένα ειλικρινές κομμάτι ιστορίας, γεμάτο καρδιά και απελπισία. Ο Τζόνι Ντεπ σε μαγνητίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ήπιας πορείας εξιλέωσης του Scrooge, οδηγώντας σε ένα φινάλε που αποδίδει περισσότερη συναισθηματική αντήχηση από τους προκατόχους του», έγραψε στο Χ.

Ti West’s #Ebenezer puts a bold spin on Dickens’ classic, delivering a sincere period piece infused with heart and despair. Johnny Depp is magnetic throughout Scrooge’s soft redemption arc leading to a finale that delivers more emotional resonance than its predecessors. Humbug! https://t.co/lErClm8L2T ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Τομ Τσατάλμπας του FilmSpeak, χαρακτήρισε το «Ebenezer» ως «μια κακόβουλα διασκεδαστική γιορτινή απόλαυση και μια ισχυρή επιστροφή για τον πρωταγωνιστή του», έγραψε συνεχίζοντας να επαινεί την ερμηνεία του Ντεπ.

«Ο Ντεπ είναι μια σατανική απόλαυση ως Scrooge, προσφέροντας μια ζωντανή ερμηνεία που ευτυχώς ισορροπεί τη γελοία γοητεία και τη συναισθηματική βαρύτητα που έχει λείψει πολύ. Η αισθητική του τρόμου και η οπτική επιδεξιότητα του Γουέστ δίνουν στην ταινία μια καθηλωτική γοτθική ατμόσφαιρα, καθώς καταφέρνει να ισορροπήσει τους μακάβριους θρύλους με την καρδιά της αγαπημένης ιστορίας του Ντίκενς, προσθέτοντας μερικά αναζωογονητικά νέα στοιχεία για να εμβαθύνει το ταξίδι του Ebenezer. Απλά και ξεκάθαρα, είναι υπέροχο να βλέπουμε τον Ντεπ ξανά στη μεγάλη οθόνη».

I loved Ti West’s Ebenezer. We all know this story, but what I loved the most about West’s take is that he treats it like a true ghost story. So many great actors have played Scrooge over the years, from Patrick Stewart to Michael Caine, and Johnny Depp proves once again why he’s one of the greatest actors of all time. Depp brings his own style to the beloved character and makes his Scrooge feel like his own. It’s another iconic performance from the gifted actor, and one that I think audiences will love for years to come. In terms of the crafts, they are spectacular across the board. The cinematography, costumes, production design, visual effects and hair & makeup help build and shape this world that West and Depp live in. #Ebenezer — Scott Menzel (@ScottDMenzel) November 10, 2026

Τα μέλη των Critics Choice, Clarence Moye και Τόνι Μοσέλο χαρακτήρισαν το «Ebenezer μια ευχάριστη έκπληξη» και τον «υπέροχο» Τζόνι Ντεπ να δίνει «μια διασκεδαστική, ιδιόρρυθμη και γεμάτη ενέργεια ερμηνεία».

EBENEZER is a revitalized edition of the classic Victorian fable of redemption, centered around a fun, quirky, and energetic Johnny Depp performance. Ti West captures the gothic horror vibes to combine them with some intriguing and haunting visuals and solid supporting cast https://t.co/kf3SsZO1im November 10, 2026

Σημειώνεται ότι η ταινία αποτελεί την επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στο Χόλιγουντ, μετά τις κατηγορίες της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ για κακοποίηση και τις δικαστικές διαμάχες του πρώην ζευγαριού που έληξαν με αθώωση του ηθοποιού.

Johnny Depp delivers an amazing performance in the #EbenezerMovie The entire ensemble is outstanding helping to create the perfect atmosphere for a slightly darker tone of a holiday classic. @ebenezermovie #JohnnyDepp https://t.co/23O7ISDLtB — Kevin Travers (@dwatravers) November 10, 2026

Η ταινία σε σκηνοθεσία Τι Γουέστ και σενάριο του Ναθάνιελ Χάλπεριν, περιγράφεται ως μια σκοτεινή - της Τιμ Μπάρτον σχολής- επαναπροσέγγιση της κλασικής «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» του Κάρολου Ντίκενς, με τον Ντεπ να υποδύεται τον διαβόητο γκρινιάρη των Χριστουγέννων, Εμπενίζερ Σκρουτζ.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Άρθουρ Κόντι, Τραμέλ Τίλμαν και Ίαν Μακ Κέλεν.

Το Ebenezer έρχεται στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.