Σαν να μην έφτανε η ταινία της, η Μελάνια Τραμπ έρχεται τώρα και σε δόσεις.

Η Amazon Prime Video ανακοίνωσε ότι στις 20 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ (επιτέλους;#ΝΟΤ).

Η σειρά θα προβάλλει ακυκλοφόρητα πλάνα σε δύο μέρη: το «Οικογένεια και Εμπιστοσύνη» που θα ακολουθεί την σύζυγο Τραμπ στην προετοιμασία της να γίνει Πρώτη Κυρία και το «Περηφάνια και Τιμή», όπου είναι οι στιγμές της Μελάνια Τραμπ μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η σειρά «ντοκιμαντέρ» είναι το σίκουελ του ντοκιμαντέρ «Μελάνια» που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες.

Αν και ένα δελτίο τύπου της Amazon κάνει λόγο για «ιστορική επιτυχία της ταινίας "Melania"», η ταινία κατέγραψε απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, όντως η ταινία ξεπέρασε τις προσδοκίες για ντοκιμαντέρ στο box office, αποφέροντας 16,6 εκατ. δολάρια παγκοσμίως· ωστόσο, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Amazon κατέβαλε το τεράστιο ποσό των 40 εκατ. δολαρίων για τα δικαιώματα της ταινίας, συν 35 εκατ. δολάρια για το μάρκετινγκ, το στούντιο απέτυχε να αποσβέσει την επένδυσή του.

Η «Μελάνια» έφερε τη σκηνοθετική υπογραφή του άλλοτε ατιμασμένου από το Χόλιγουντ, Μπρετ Ράτνερ ενώ εκτελεστική παραγωγός μαζί με τον Μαρκ Μπέκμαν ήταν η ίδια η Μελάνια Τραμπ.

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Ο κριτικός κινηματογράφου του Variety, Όουεν Γκλίμπερμαν, πάντως «μίσησε» την ταινία και τη χαρακτήρισε ως ένα «κακόγουστο διαφημιστικό σποτ, που διακρίνεται από μια συγκλονιστική έλλειψη ζωντάνιας».

«Πρόκειται για ένα "πορτρέτο" της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, το οποίο όμως είναι τόσο σκηνοθετημένο, ωραιοποιημένο και ενορχηστρωμένο, που μετά βίας φτάνει το επίπεδο ενός ξεδιάντροπου διαφημιστικού σποτ», είχε γράψει στην κριτική του.

«Είναι κακόγουστο; Σε ορισμένα σημεία ναι, αλλά κυρίως είναι άψυχο. Δίνει την αίσθηση ότι έχει ραφτεί πρόχειρα από τα πιο αδιάφορα κομμάτια που έμειναν στο μοντάζ ενός ριάλιτι σόου. Δεν υπάρχει ίχνος δραματουργίας».

{https://x.com/PrimeVideo/status/2118720082436120805}

Με πληροφορίες του Variety