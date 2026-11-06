Πώς μπορείτε να ψηφίσετε τον Καραλή και τον Ντουπλάντις για το βραβείο της World Athletics.

«Παράδειγμα που εμπνέει». Έτσι χαρακτηρίζει η World Athletics τον τρόπο που ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής καταφέρνουν να συνδυάζουν τον ανταγωνισμό στο κορυφαίο επίπεδο, με τον αμοιβαίο σεβασμό και τη φιλία.

Οι δύο πρωταθλητές του επί κοντώ είναι ανάμεσα στους φιναλίστ για το βραβείο «ευ αγωνίζεσθαι» της World Athletics, έπειτα από μία σεζόν «σκληρού» ανταγωνισμού πάνω από τον πήχη, αλλά και αμοιβαίας εκτίμησης και αναγνώρισης της αξίας του αντιπάλου.

Οι φίλαθλοι μπορούν να ψηφίσουν τον διεκδικητή του βραβείου «ευ αγωνίζεσθαι» που προτιμούν μέσα από τα social media της World Athletics, κάνοντας like στην υποψηφιότητα που στηρίζουν. Αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 16 Νοεμβρίου και οι ψήφοι θα συνδυαστούν με εκείνες της αρμόδιας επιτροπής της World Athletics, ώστε να αναδειχθεί ο τελικός νικητής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής διεκδικούσαν και το βραβείο της World Athletics για την καλύτερη στιγμή της χρονιάς, αλλά δεν μπήκαν στους φιναλίστ.

Οι διεκδικητές του βραβείο «ευ αγωνίζεσθαι»

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Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής

Οι δύο σταρ του επί κοντώ είναι στους φιναλίστ για το βραβείο ευ αγωνίζεσθαι για «τον τρόπο που συνδυάζουν τον έντονο ανταγωνισμό με την ειλικρινή φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό», αναφέρει η World Athletics.

Η σχέση τους ήταν «ιδιαίτερα εμφανής» στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου ο Ντουπλάντις πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον ανοιχτό στίβο (6,25 μ.) και ο Καραλής κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ (6,20 μ.).

«Παρότι αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο και “σπρώχνουν” ο ένας τον άλλο σε νέα ύψη, έδειξαν ότι η φιλοδοξία και ο ανταγωνισμός δεν χρειάζεται να είναι σε βάρος της συναδελφικότητας. Μαζί αποτελούν ένα παράδειγμα που εμπνέει για το πώς οι αθλητές μπορούν να προκαλούν ο ένας τον άλλον, να πανηγυρίζουν τα επιτεύγματα του άλλου και ενδυναμώνουν το πνεύμα του αθλητισμού», συμπληρώνει η World Athletics.

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Ιρίν Τσέπτε

Κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου του Σίδνεϊ η Κενυάτισσα δρομέας Ιρίν Τσέπτε μοιράστηκε το νερό της με τον αθλητή των Παραολυμπιακών αγώνων Μάικλ Ρότζερ. Ο Αυστραλός, που γεννήθηκε χωρίς το κάτω μέρος του δεξιού χεριού του δεν είχε καταφέρει να πάρει μπουκάλι νερού σε τέσσερις σταθμούς ενυδάτωσης για τους δρομείς, επειδή βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά της διαδρομής.

Περίπου στο 30ο χιλιόμετρο, η Τσέπτε του πρόσφερε το μπουκάλι της, ώστε να τον βοηθήσει να συνεχίσει. Ο Ρότζερ τερμάτισε σε 2:18:36, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ της κατηγορίας Τ46, που κατείχε ο ίδιος.

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Οι «ήρωες» του μαραθωνίου της Βοστώνης

Αφού είχαν τρέξει τρεις ώρες και με τον τερματισμό στον ορίζοντα, δύο δρομείς δεν δίστασαν να σπεύσουν να βοηθήσουν τον Αγιάι Χαριντάσε, που εξαντλημένος έπεσε κάτω.

Ο Άαρον Μπεγκς ήταν ο πρώτος που σταμάτησε και τον σήκωσε από το έδαφος. Ο Χαριντάσε δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και τότε έσπευσε και ο Ρόμπσον ντε Ολιβέιρα. Οι Μπεγκς και Ολιβέιρα έπιασαν από τις δύο πλευρές τον Χαριντάσε και τον βοήθησαν να τερματίσει.

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