Η κόντρα Καραλή- Ντουπλάντις στις υποψηφιότητες για καλύτερη στιγμή της χρονιάς.

Για πρώτη φορά, αντί για αντίπαλοι, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις διεκδικούν μαζί ένα «τρόπαιο». Το βραβείο για την καλύτερη στιγμή του 2026 στον παγκόσμιο στίβο.

Η World Athletics ανακοίνωσε 18 υποψηφιότητες για το νέο βραβείο που θα απονείμει φέτος. Και το σόου που έδωσαν ο Καραλής και ο Ντουπλάντις στο Diamond League της Ζυρίχης τους έβαλε στη λίστα των διεκδικητών.

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Εκείνη η «μονομαχία» της 27ης Αυγούστου πέρασε στην ιστορία ως ο κορυφαίος αγώνας επί κοντώ όλων των εποχών, αφού για πρώτη φορά δύο αθλητές πέρασαν τα 6,20 μέτρα. Ο Καραλής έκανε στη Ζυρίχη «πτήση» πάνω από τα 6,20 μ., πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ είναι ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής στην ιστορία. Παράλληλα, «έσπρωξε» τον Ντουπλάντις στα 6,25 μ., το καλύτερο άλμα του στη φετινή σεζόν του ανοιχτού στίβου. Και αμφότεροι έκαναν προσπάθειες να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ, με τον πήχη να ανεβαίνει στα 6,32 μέτρα.

Το άλμα του Καραλή στα 6,20 μ.

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Το άλμα του Ντουπλάντις στα 6,25 μ.

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Έως τις 26 Οκτωβρίου η ψηφοφορία - Πώς ψηφίζουμε

Η ψηφοφορία για την κορυφαία στιγμή της χρονιάς θα «κλείσει» στις 26 Οκτωβρίου και οι φιναλίστ θα ανακοινωθούν στις 3 Νοεμβρίου, με βάση τις ψήφους του κόσμου. Στη συνέχεια, επιτροπή ειδικών της World Athletics θα αποφασίσει τον νικητή, ο οποίος θα ανακοινωθεί τη βραδιά της απονομής των βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου στο Μονακό.

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Οι φίλαθλοι θα κρίνουν τους φιναλίστ, αφού μπορούν να ψηφίσουν ανάμεσα στις 18 υποψηφιότητες μέσω της εφαρμογής της World Athletics.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μόντο Ντουπλάντις είναι ανάμεσα στους υποψήφιους και για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή για το 2026.

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