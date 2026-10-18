Χαμός στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Σε μια συγκλονιστική μονομαχία που τα είχε όλα, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 2-1 του Ηρακλή στο γήπεδο της Τούμπας, στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ένα παιχνίδι που είχε τρία γκολ που μέτρησαν, δύο που ακυρώθηκαν, ένα πέναλτι που εν τέλει δεν ίσχυσε και μια αποβολή.



Ο «Γηραιός» δύσκολα θα καταλάβει πώς έχασε ένα ντέρμπι στο οποίο πέτυχε ένα γκολ που μέτρησε και δύο που ακυρώθηκαν έπειτα από τη χρήση του VAR ενώ τελείωσε το ματς και με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Γιοάν Ρος. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δύσκολα θα καταλάβει πώς κέρδισε ένα ντέρμπι στο οποίο σκόραρε έπειτα από κάθε ακυρωθέν γκολ του αντιπάλου του κι είδε το VAR να του ακυρώνει ένα πέναλτι. Στα περίπου 105 λεπτά που παίχθηκαν, ο Πέδρο Μάρκες (49’) ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, για να έρθει η ανατροπή από τους Σιμόν Μπάνζα (62’) και Γιάννη Μιχαηλίδη (90’+2’).

Στο 5’ καταγράφηκε η πρώτη καλή στιγμή του ντέρμπι κι ήταν για τον ΠΑΟΚ. Από ενέργεια και γύρισμα του Γιαννούλη από τα αριστερά, ο Εντιαγέ άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια, ο επερχόμενος Ζίβκοβιτς σούταρε αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Ίδια τύχη είχε κι η δυνατή κεφαλιά του Ούγκρεσιτς (6’) μετά τη σέντρα του Κένι ενώ, στην άλλη πλευρά, από τις κόντρες ο Ρος (8’) βρήκε την ευκαιρία να σουτάρει, αλλά δε σημάδεψε σωστά.

Το παιχνίδι έγινε ισορροπημένο, αφού οι γηπεδούχοι στερούνταν ταχύτητας κι οι φιλοξενούμενοι... διάθεσης να επιτεθούν. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 33’ για να ακουστούν πάλι τα «αχ», όταν ο Γιαννούλης πήρε από τον Νιζέ - διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι «κυανόλευκοι» - ο Τάισον τροφοδότησε τον Εντιαγέ που πλάσαρε ψηλά με το αριστερό. Τρία λεπτά μετά, ο Νανού με χαμηλό, διαγώνιο σουτ ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Μοναστηρλή - στο ντεμπούτο του στη Super League στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο ΠΑΟΚ έχασε την πιο σημαντική του ευκαιρία. Ο Τάισον έκανε την επέλαση από τα δεξιά, από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τον Ηρακλή, μετά από φάση διαρκείας.

Ο Νιζέ μπήκε στην περιοχή και σούταρε με το αριστερό, ο Μοναστηρλής απέκρουσε, ο Γιαννούλης έχασε τη μονομαχία από τον Σόρια, ο αρχηγός του Ηρακλή έκανε το γύρισμα και, σαν σε προπόνηση, ο Μάρκες πλάσαρε για το 0-1 στο 49’. Ο Λίσι το γύρισε άμεσα σε 4-4-2, αλλά ο «Γηραιός» σημείωσε δεύτερο γκολ - δεν μέτρησε. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Σουρλής πήρε την κεφαλιά κι ο Μάρκες με προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Υπήρξε παρέμβαση από το VAR (Παναγιώτης Κουκουλάς, Τάσος Παπαπέτρου), με τον Βασίλη Φωτιά να κάνει on field review και να ακυρώνει το γκολ για φάουλ του Σουρλή στον Ούγκρεσιτς - απόφαση που προφανώς έφερε έντονες αντιδράσεις από τον Ματσάρι και τους συνεργάτες του. Κι αντί να γίνει το 0-2, ήρθε το 1-1. Ο Κένι έκλεψε την μπάλα, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε τη σέντρα και με κοντινή κεφαλιά ο Μπάνζα πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, κατευνάζοντας κάπως τα πλήθη στην Τούμπα.

Θέλοντας να εκμεταλλευτούν το momentum, οι «ασπρόμαυροι» πίεσαν για δεύτερο γκολ. Το πλασέ του Ζίβκοβιτς (64’) ήταν άστοχο ενώ ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση στο δυνατό, διαγώνιο σουτ του Μπάνζα (66’). Από κοντινή απόσταση ο Ζαφείρης (72’) δεν μπόρεσε να κρατήσει χαμηλά την μπάλα αλλά τέσσερα λεπτά μετά, από απόκρουση του Αθανασιάδη σε σουτ του 23χρονου διεθνή μέσου, ο Φωτιάς καταλόγισε πέναλτι σε ανατροπή του Εντιαγέ από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Νέα ενημέρωση από το VAR, με τον διαιτητή από την Πέλλα να καταλογίζει τελικά σε θέση οφσάιντ τον Σενεγαλέζο φορ και να παίρνει πίσω το πέναλτι. Οι «κυανόλευκοι» βγήκαν μπροστά, αλλά το σουτ του Νανού βρήκε σε σώματα και, στην εξέλιξη της φάσης, εκείνο του Σόρια (81’) ήταν πολύ άστοχο. Για να ακολουθήσει νέο, απίθανο σκηνικό στο 84’.

Σε μονομαχία του Ζαφείρη με τον Ρος, ο πρώτος έπεσε εντός περιοχής. Ο Αθανασιάδης έκανε το βολέ, η μπάλα έφτασε στον Νανού που διέσχισε το μισό γήπεδο και με δεξί «κεραυνό» νίκησε τον Μοναστηρλή για το - αρχικά - 1-2. Τρίτη παρέμβαση του VAR, με τον Φωτιά να εξετάζει το ξεκίνημα της φάσης και τελικά να υποδεικνύει φάουλ εκτός περιοχής υπέρ του ΠΑΟΚ και δεύτερη κίτρινα, άρα κόκκινη κάρτα στον Ρος.



Κι από την εκτέλεση του φάουλ από τον Ζίβκοβιτς, ο Μιχαηλίδης με κεφαλιά έκανε από κοντά το 2-1, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων - από τα εννέα που έδειξε ο τέταρτος. Ο Ματσάρι πήγε να φύγει από το γήπεδο, έπειτα από αυτή την εξέλιξη, με τους συνεργάτες του να τον συγκρατούν. Τέλος; Όχι... Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ηρακλής σπατάλησε διπλή ευκαιρία να ισοφαρίσει, με τον Μοναστηρλή να διώχνει με τα πόδια το διαγώνιο πλασέ του Τσάκλα και τον Μάρκες να αστοχεί στην επαναφορά.

Το 2-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Λίσι να πανηγυρίζει και στο δεύτερο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει στους 15 βαθμούς και την τρίτη θέση κι ενώ ακολουθεί το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (25/10, 20:00). Ο Ηρακλής, από την άλλη, ηττήθηκε - και με τι τρόπο - για πρώτη φορά από την πρεμιέρα, παραμένοντας στους 9 βαθμούς και την όγδοη θέση. Την επόμενη αγωνιστική, οι «κυανόλευκοι» υποδέχονται την Κηφισιά στο Καυτανζόγλειο (24/10, 19:00).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης (63’ Μπάμπα), Γιάκιτς (53’ Μπάνζα), Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς (63’ Λουσέ), Ζίβκοβιτς, Τάισον (90’+5’ Καμαρά), Εντιαγέ (90’+5’ Σανταμαρία).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος (90’+8’ Ζούλεβιτς), Πίνα, Ρος, Σόρια (90’+4’ Κούστα), Νανού, Ραντόγια (90’+4’ Τσάκλα), Σουρλής (72’ Κράιντς), Νιζέ, Λόπεθ (72’ Σίλβα), Μάρκες.