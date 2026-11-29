Επεισοδιακή ματσάρα στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πέντε γκολ, δυο δοκάρια και πολλές ευκαιρίες, η ΑΕΚ βγήκε νικήτρια στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena, για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, κερδίζοντας με 3-2 χάρη σε γκολ του Ζίνι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Δίχως τον τιμωρημένο Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της, αλλά τον Ραντόγιε Σμίλιανιτς, η Ένωση βρέθηκε να προηγείται με τα γκολ των Λούκα Γιόβιτς (24’) και Αμπουμπακαρί Κοϊτά (63’), ωστόσο οι «ασπρόμαυροι», που είχαν και δυο δοκάρια με τον Σιμόν Μπάνζα, έφεραν το ματς στα ίσια με Αντρίγια Ζίβκοβιτς (74’) και Σερίφ Εντιαγέ (77’). Κι ενώ όλα έδειχναν «Χ», ήρθε η κοντινή κεφαλιά του Ζίνι, που είχε περάσει αλλαγή στο ματς, για να χαρίσει στην πρωταθλήτρια Ελλάδας ένα πολύτιμο «τρίποντο».

Στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ είχε τις κλασικές ευκαιρίες, η ΑΕΚ όμως ήταν αυτή που βρήκε το γκολ. Οι «ασπρόμαυροι» θα μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 4’, όταν ο Μπάνζα κέρδισε την κόντρα από τον Ρέλβας, σούταρε με το δεξί αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Στρακόσια. Θα μπορούσαν και να ισοφαρίσουν, στο 37’, όταν μετά από σέντρα του Κένι ο Μπάνζα - και πάλι - με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Ενδιάμεσα, η Ένωση είχε βρει ένα πανέμορφο γκολ. Σε συνδυασμό των Μάγερ, Βάργκα και Πήλιου, ο Γιόβιτς με αριστερό πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το 1-0 στο 24ο λεπτό. Στο τέλος του πρώτου μέρους κι ενώ οι γηπεδούχοι είχαν δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις για ένα δεύτερο γκολ με τους Πήλιο (34’) και Γιόβιτς (35’), ο ΠΑΟΚ άγγιξε την ισοφάριση. Ο Μπάνζα σήκωσε την μπάλα, ο Εντιαγέ ξεπέρασε στο σπριντ τον Μουκουντί, αλλά ο Στρακόσια με τα πόδια αρνήθηκε το γκολ στον Σενεγαλέζο επιθετικό.

Τρομερός ρυθμός στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με εκατέρωθεν ευκαιρίες. Ο Τσιφτσής πραγματοποίησε τρομερή διπλή επέμβαση, αρχικά στο σουτ του Μάγερ κι εν συνεχεία - και κυρίως - στο πλασέ του Βάργκα στο 53’ ενώ με το... κεφάλι κατάφερε να αποκρούσει το δυνατό αριστερό σουτ του Γιόβιτς στο 61’. Από την άλλη, ο Στρακόσια σταμάτησε την κοντινή προβολή του Εντιαγέ στο 54’ ενώ το... αεροπλανικό του Μπάνζα στο 56’ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

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Και, σε μία φάση που η ΑΕΚ έπαιζε με δέκα μιας κι ο Βάργκα ήταν πεσμένος στο χορτάρι, ήρθε το 2-0. Ο Μάγερ με απίθανη πάσα βρήκε τον Κοϊτά, εκείνος προσποιήθηκε με το δεξί στον Χατζηδιάκο και πλάσαρε με το αριστερό, διευρύνοντας το προβάδισμα των γηπεδούχων, στο 63ο λεπτό. Κι εκεί που οι γηπεδούχοι φάνηκε να ελέγχουν το παιχνίδι, ήρθε η αντίδραση του ΠΑΟΚ.

Ο οποίος αρχικά μείωσε με τον αρχηγό του, στο 74’, έπειτα από ωραία συνδυασμό με τον Εντιαγέ. Οι ρόλοι αντιστράφηκαν τρία λεπτά αργότερα, με τον Σενεγαλέζο να προλαβαίνει τον Μουκουντί και από τη μικρή περιοχή να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Οι «ασπρόμαυροι» θα μπορούσαν να κάνουν και την ανατροπή, αλλά ο Μύθου δεν μπόρεσε να σκοράρει σε δυο σπουδαίες ευκαιρίες μέσασε ένα δίλεπτο (85’ με σουτ, 86’ με κεφαλιά).

Κι επειδή η μπάλα... τιμωρεί, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ήρθε το 3-2. Ο Κοϊτά από τα δεξιά έκανε ακόμη μία σέντρα-σουτ, ο Ζίνι με το κεφάλι μπήκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε από κοντά στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Τσιφτσή, δίνοντας το έναυσμα για έντονους πανηγυρισμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ παρέμεινε στην τρίτη θέση, στο -3 από τον Ολυμπιακό και στο -7 από τον Παναθηναϊκό, έχοντας κι έναν αγώνα λιγότερο, αφήνοντας πίσω της την ήττα από την Κόμο. Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ακολουθεί το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης στην Allwyn Arena (2/12, 19:00) και μετά... ρεπό καθώς αναβλήθηκε το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, έμεινε τέταρτος και στο -4 από την Ένωση. Θα παίξει μεσοβδόμαδα με την Καλαμάτα στη Νεάπολη (2/12, 19:00) για το Κύπελλο ενώ έπεται η αναμέτρηση στην Τούμπα (6/12, 19:30) με τον Βόλο για τη Super League.

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Κίτρινες: Μάγερ, Κάιρινεν, Ζίνι, Μάνταλος - Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης,

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κάιρινεν (84’ Μάνταλος), Κοϊτά, Μάγερ (84’ Γκατσίνοβιτς), Μαρίν, Γιόβιτς, Βάργκα (67’ Ζίνι).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης (78’ Μπάμπα), Σανταμαρία (69’ Ντεσπόντοφ), Ούγκρεσιτς (58’ Λουσέ), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ, Μπάνζα (69’ Μύθου).