H Super League έκανε δεκτό το αίτημα του Ολυμπιακού.

Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, για τη 13η αγωνιστική της Super League, δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 5 Δεκεμβρίου, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Μετά την ήττα από τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (4-2) για τη League Phase του Europa League, οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν αίτημα αναβολής του ματς με την ΑΕΚ, ενεργοποιώντας το δικαίωμα Joker Right. H Super League έκανε δεκτό το αίτημα του Ολυμπιακού και πλέον αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι αγώνας Ολυμπιακός - ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη διοργανώτρια αρχή».

Ολυμπιακός- ΑΕΚ: Τα σενάρια για την ημερομηνία διεξαγωγής του ματς

Με τα σημερινά δεδομένα, η 23η Δεκεμβρίου είναι η πιο πιθανή ημερομηνία για τη διεξαγωγή του ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για να επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, θα πρέπει και οι δύο ομάδες να είναι στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ώστε να πάρουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Αυτό θα οριστικοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου, όταν θα ολοκληρωθεί η πέμπτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

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Εάν ένας από τους δύο συλλόγους δεν είναι στην πρώτη τετράδα, θα πρέπει το μεταξύ τους ντέρμπι να γίνει σε άλλη ημερομηνία, γιατί στις 22-23 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένοι οι αγώνες των playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας.