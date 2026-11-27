Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Νέα μεγάλη κλήρωση και σήμερα από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:00 και λίγο αργότερα θα γνωρίζουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Σημειώνεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που η ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

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3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης

Η Allwyn ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.