Ο ηλικιωμένος Ελβετός αγνοούνταν στη Ζαχάρω από το πρωί της Παρασκευής.

Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος Ελβετός που αγνοούνταν στο Θολό Ζαχάρως από το πρωί της Παρασκευής, όταν μπήκε στη θάλασσα για να κολυμπήσει.

Ο Ελβετός τουρίστας και η σύζυγός του συνήθιζαν να κάνουν διακοπές στην περιοχή τέτοια εποχή και διέμεναν σε κάμπινγκ. Περίπου στις 10:30 της Παρασκευής ο άνδρας μπήκε στη θάλασσα για να κολυμπήσει, αλλά όταν πέρασε αρκετή ώρα η σύζυγός του ανησύχησε και ειδοποίησε τις αρχές.

Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες από το Λιμενικό, στις οποίες συμμετείχε και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Έπειτα από ώρες, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο όπου είχε αφήσει την μπλούζα του προτού μπει στη θάλασσα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: ilialive