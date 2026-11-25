Οι θυελλώδεις ριπές ανέμου τον «βρήκαν» πάνω στη γέφυρα.

Κόβει την ανάσα βίντεο με την περιπέτεια ενός Γερμανού τουρίστα, που πάσχιζε να κρατηθεί σε γέφυρα, την οποία τράνταζαν θυελλώδεις άνεμοι.

Ο Χένρι Τόμας πιθανότατα πήρε τη… μεγαλύτερη τρομάρα της ζωής του, όταν επιχείρησε να περάσει την κρεμαστή πεζογέφυρα στο εθνικό πάρκο Torres del Paine της Χιλής.

Στο βίντεο, που έγινε viral, φαίνεται ότι άρχισαν να φυσούν θυελλώδεις άνεμοι αφού είχε κάνει τα πρώτα του βήματα, με συνέπεια να τραντάζεται βίαια η γέφυρα και αυτός να προσπαθεί να κρατηθεί, προκειμένου να μην πέσει στη χαράδρα, βάθους 45 μέτρων.

Ο Γερμανός τουρίστας περιέγραψε στη χιλιανή ιστοσελίδα LUN ότι η σύντροφός του είχε ήδη περάσει απέναντι, διασχίζοντας τη γέφυρα μήκους 52 μ., αλλά ο καιρός άλλαξε απότομα όταν επιχείρησε να τη διαβεί εκείνος.

«Η κοπέλα μου πέρασε πριν από εμένα, όταν δεν υπήρχε αέρας και η γέφυρα ήταν εντελώς ακίνητη για αυτό αποφάσισα να περάσω. Εάν ο αέρας ήταν έτσι από πριν, δεν θα το επιχειρούσα καν», δήλωσε.

«Το μόνο που σκεφτόμουν είναι να κρατηθώ γερά. Ό,τι κι αν συνέβαινε, δεν επρόκειτο να αφήσω τη γέφυρα», τόνισε. Μόλις πέρασε απέναντι, εκμεταλλευόμενος με σύντομη εξασθένηση των ανέμων, άρχισε ξανά να φυσά πολύ έντονα, με συνέπεια να αναποδογυρίσει η γέφυρα.

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Πηγή: meganoticias