Η έρευνα της Κομισιόν αποκάλυψε πως και οι τρεις εταιρείες αντάλλασαν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, ανάμεσά τους και τιμές, σχετικά με τις επαφές τους με την Unilever, τον μεγαλύτερο αγοραστή για την κατανάλωση αρωμάτων παγκοσμίως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 471,9 εκατ. ευρώ στους οίκους Firmenich, Givaudan και International Flavors & Fragrances (IFF), τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής αρωμάτων στον κόσμο με την κατηγορία της συμμετοχής σε διεθνές καρτέλ στον τομέα της αρωματοποιίας.

Η έρευνα της Κομισιόν αποκάλυψε πως και οι τρεις εταιρείες αντάλλασαν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, ανάμεσά τους και τιμές, σχετικά με τις επαφές τους με την Unilever, τον μεγαλύτερο αγοραστή για την κατανάλωση αρωμάτων παγκοσμίως. Την ίδια ώρα η έρευνα αποκάλυψε πως οι εταιρείες Givaudan και IFF επίσης μοιραζόταν ευαίσθητες πληροφορίες στο σύνολο του τομέα αρωμάτων ευρείας κατανάλωσης και αρωμάτων πολυτελείας.

Το καρτέλ κάλυπτε το σύνολο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για πάνω από τέσσερα χρόνια.

Καρτέλ σαν και αυτό συχνά οδηγούν σε εκτόξευση των τιμών και περιορισμό των επιλογών για τους καταναλωτές. Τα αρώματα είναι όμως στοιχείο κλειδί για χιλιάδες καταναλωτικά αγαθά ευρείας χρήσης, όπως είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά πλυντηρίων, και γενικότερα προϊόντα που αφορούν στο σύνολο των αγαθών για ένα νοικοκυριό, άρα αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο των καθημερινών εξόδων των καταναλωτών.

Την έρευνα για την αποκάλυψη του καρτέλ άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από δική της πρωτοβουλία.

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Μετά τη διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων, οι τρεις εταιρείες υπέβαλαν αίτηση για επιείκεια και αργότερα διευθέτησαν την υπόθεση με την Επιτροπή. Τα πρόστιμα μειώθηκαν και για τις τρεις εταιρείες λόγω της συνεργασίας τους με την Επιτροπή.

Οι κολοσσοί

Οι Firmenich και Givaudan έχουν τη βάση τους στην Ελβετία και η International Flavors & Fragrances (IFF) στις ΗΠΑ. Με τη συνεργασία τους οι εταιρείες αυτές εξάλειφαν τον ανταγωνισμό και καθόριζαν τις παγκόσμιες τιμές χωρίς εναλλακτική. Οι εργαζόμενοι στα ανώτατα αξιώματα των εταιρειών γνώριζαν για τις ανταγωνιστικά επιζήμιες επαφές των υφισταμένων τους με ανταγωνιστές. Επιπλέον μέχρι τον Νοέμβριο του 2021 ανώτατοι εργαζόμενοι στην Givaudan και την IFF ήταν άμεσα εμπλεκόμενοι σε μία ευρύτερη ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών για τα αρώματα ευρείας κατανάλωσης και αρώματα πολυτελείας. Η παράβαση ξεκίνησε για για τις τρεις εταιρείες τον Μάρτιο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε απροειδοποίητες επιθεωρήσεις στις εταιρείες.

Αναλυτικά τα πρόστιμα για τις τρεις εταιρείες έχουν ως εξής: