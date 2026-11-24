Οι τυχεροί αριθμοί και ο πίνακας κερδών του Τζόκερ - Ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ.

Περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη σημερινή (24/11) κλήρωση, έπειτα από επτά τζακ ποτ.

Οι σημερινοί τυχεροί αριθμοί είναι 24, 26, 30, 34, 36 και Τζόκερ το 9.

Για όγδοη διαδοχική κλήρωση του Τζόκερ, σήμερα σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, πέντε δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση της Πέμπτης (26/11) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=F5cKkQ-2C5E}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: