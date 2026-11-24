Η σημερινή δοκιμασία του GNTM 7.

Στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM 7 τα μοντέλα μεταμορφώθηκαν σε πρωταθλητές και πόζαραν παίρνοντας ώθηση από ένα… τραμπολίνο.

Από τη χθεσινή δοκιμασία, ο Ζαν, ήταν εκείνος που βρέθηκε εκτός διαγωνισμού, ενώ και η Άννα βρέθηκε μία ανάσα πριν από την αποχώρηση.

Οι εκπλήξεις του φετινού GNTM, βέβαια, δεν σταματούν εδώ.

Σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, επτά διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποτυπώσουν μέσα από τις λήψεις τους το αίσθημα του αποχωρισμού και του μεγάλου έρωτα που δεν ευοδώθηκε τελικά.

Η σημερινή δοκιμασία του GNTM 7

Στο σετ, η Ζενεβιέβ και η Μπέττυ, υποδέχθηκαν τους 7 κορυφαίους της φετινής σεζόν, ανακοινώνοντας στους διαγωνιζόμενους το πλαίσιο της σημερινής δοκιμασίας.

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Τα μοντέλα, λοιπόν, μεταφέρονται στην εποχή του 1940 και με το εφέ της βροχής, καλούνται να αποτυπώσουν το έντονο συναίσθημα ενός ανεκπλήρωτου έρωτα.

Στο πλευρό τους βρίσκονται απόψε δύο από τα μοντέλα της περυσινής σεζόν, η νικήτρια, Ξένια και ο Γιώργος Τοκμετζίδης.

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Οι δυο τους, θα είναι οι αποψινοί παρτενέρ των διαγωνιζόμενων.

Στόχος είναι να υποδυθούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο η ζωή το αναγκάζει να αποχωριστεί.

Η Καρολίνα, ως νικήτρια της χθεσινής δοκιμασίας είχε να διαχειριστεί το δικό της πλεονέκτημα και να επιλέξει το μοντέλο που θα φωτογραφηθεί υπό περιορισμούς.

Η Άννα, λοιπόν, ήταν άτυχη της βραδιάς, καθώς κλήθηκε να μπει πρώτη στο σετ και στη συνέχεια να ποζάρει χωρίς να δεχθεί καμία καθοδήγηση από τους συναδέλφους, τους κριτές, τον παρτενέρ ή τον φωτογράφο.

Παράλληλα, η Καρολίνα, είχε την ευκαιρία, πριν ξεκινήσει ο χρόνος της, να συνομιλήσει με τον Γιώργο ώστε να βρουν τις κατάλληλες πόζες τους σετ.

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