Η σημερινή δοκιμασία του GNTM 7.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 23/11) του GNTM 7, τα μοντέλα μεταμορφώθηκαν σε «πρωταθλητές» διαφορετικών αθλημάτων και πόζαραν πάνω σε ένα τραμπολίνο, έχοντας στη διάθεσή τους μόλις 15 «κλικ» ο καθένας. Η Καρολίνα Κλος κατάφερε να πετύχει την καλύτερη λήψη με το τελευταίο της «κλικ», ενώ ο Jean Maro αποχώρησε απρόσμενα από τον διαγωνισμό, με τους κριτές και τους συμπαίκτες του να τον αποχαιρετούν σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

GNTM 7: Η σημερινή δοκιμασία και οι επισκέπτες

Απόψε, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, επτά διαγωνιζόμενοι συνεχίζουν την πορεία τους στο GNTM 7 και αυτή τη φορά καλούνται να αποτυπώσουν ένα κινηματογραφικό καρέ στο κέντρο της Αθήνας, και μάλιστα υπό… βροχή!

Στο σετ δεν θα είναι μόνοι τους, καθώς θα έχουν ως παρτενέρ δύο γνώριμα πρόσωπα από το GNTM 6: τη νικήτρια Ξένια Τσιρκόβα και τον Γιώργο Τοκμετζίδη, οι οποίοι θα φωτογραφηθούν μαζί τους σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’40. Στόχος είναι να υποδυθούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο η ζωή το αναγκάζει να αποχωριστεί. Πίσω από τον φακό θα βρίσκεται ο φωτογράφος Σπύρος Γεωργίου, ο οποίος κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον διαγωνισμό και δηλώνει ενθουσιασμένος με το concept!

{https://www.youtube.com/watch?v=gAvgbhowelU}

Οι εκπλήξεις, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανακοινώνουν την επιστροφή δύο πρώην διαγωνιζομένων, τους οποίους επέλεξαν οι φωτογράφοι που έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στο GNTM. Η ανατρεπτική αυτή εξέλιξη προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα και αναταράσσει τις εύθραυστες ισορροπίες!

Την επόμενη ημέρα, τα μοντέλα σχολιάζουν έντονα τις επιστροφές και συμμετέχουν σε ένα mini challenge, στο οποίο φωτογραφίζονται κάνοντας weird posing με μπαλόνια και φορώντας δημιουργίες της σχεδιάστριας Κάλλιας Κοσσιέρη. Ο νικητής ή η νικήτρια θα κερδίσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους σε ένα ακόμη πλατό αποχώρησης και η αγωνία κορυφώνεται! Κατάφερε η Καρολίνα να αξιοποιήσει προς όφελός της τα μειονεκτήματα που της δόθηκαν, ως νικήτρια της προηγούμενης φωτογράφισης;

Ποιος διαγωνιζόμενος θα εντυπωσιάσει με τη λήψη του και για ποιον θα ολοκληρωθεί απόψε το ταξίδι στο GNTM 7;