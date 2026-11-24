Η Ζέτα Μακρυπούλια σε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Με τον δικό της τρόπο αξιοποίησε την χθεσινή καλοκαιρία η Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς κατάφερε να απομακρυνθεί για μερικές ώρες από την καθημερινότητα και να βρεθεί δίπλα στη θάλασσα.

Όπως φαίνεται και από την ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας, η ηθοποιός και παρουσιάστρια, δεν δίστασε να βάλει το μαγιό της και να κολυμπήσει στη θάλασσα, παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο έγραφε 23 Νοεμβρίου.

Η ίδια, φαίνεται πως απήλαυσε στο έπακρο την ηρεμία της παραλίας και τον χειμωνιάτικο ήλιο, καθώς πέρα από τις βουτιές, έκανε και ηλιοθεραπεία, παρατήρησε το ηλιοβασίλεμα και καταπιάστηκε με το χόμπι της έχοντας για θέα τον χρυσαφένιο ήλιο.

Στο βίντεο που μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους πώς επιλέγει να περνά τις ημέρες της, όταν έχει την ευκαιρία να αποδράσει από την καθημερινότητα.

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «23/11/2026. Τι ξαφνικό και πανέμορφο καλοκαίρι με βρήκε τέλη Νοέμβρη».

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ζέτα Μακρυπούλια, είχε δημοσιεύσει ένα σύντομο στιγμιότυπο με backstage στιγμές από τις τελευταίες παραστάσεις του θεατρικού έργου «Τζένη Τζένη», όπου πρωταγωνιστούσε.

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