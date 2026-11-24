Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε φωτογραφίες και μερικές από τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Δανάη Μπάρκα, φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς τον περασμένο Ιούνιο παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση, και πλέον περιμένουν τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Το ζευγάρι, φαίνεται πως βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες με σκοπό να υποδεθούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Σήμερα μάλιστα, ο Φάνης Μπότσης, έχει τα γενέθλιά του και η Δανάη Μπάρκα του εύχεται μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση.

Στην δημοσίευση που έκανε το μεσημέρι της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια και ηθοποιός, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις κοινές τους φωτογραφίες, ενώ στη λεζάντα της, εξέφρασε μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματά της.

Η ανάρτηση της Δανάη Μπάρκα

«Να σε χαίρομαι.

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Μια φωτογραφία για κάθε μήνα.

Κάθε μήνα που πέρασε κι εγώ σε κρυφοκοίταζα να αλλάζεις, να μεταμορφώνεσαι, να δυναμώνεις, να εξελίσσεσαι, να παίρνεις ευθύνες, να μου μαθαίνεις κάθε φορά από κάτι, να δίνεις, να σκορπάς χαρά.

Κάθε φωτογραφία που φαινόμαστε χαμογελαστοί αλλά υπάρχει από πίσω μια μικρή ιστορία.

Υπάρχει άγχος, ένταση, κλάμα, αποφασιστικότητα, φόβος, αγωνία, πείσμα και όλα τα συναισθήματα που μπορώ να φανταστώ (και να θυμηθώ).

Μια φωτογραφία για κάθε μήνα που σε ερωτεύομαι και σε αγαπάω μέρα με τη μέρα περισσότερο κι εύχομαι να σε βλέπω πάντα να γελάς.

Δεν ξέρω τι έρχεται στο μέλλον αλλά σου υπόσχομαι να προσπαθώ πάντα να σου δείχνω πόσο μου άλλαξες την ζωή & πόσο ευτυχισμένη είμαι που σε έχω δίπλα μου.

Υπόσχομαι στα δύσκολα -μετά τις φωνές - να γελάμε και να τα ξεπερνάμε όλα.

Υπόσχομαι να σου κρατάω το χέρι στα ωραία & στα άσχημα για να μη νιώσεις ποτέ μόνος σου.

Υπόσχομαι να μην ξεχάσω ποτέ το πόσο υπέροχος ήσουν όλους αυτούς τους μήνες που ήμασταν οι δυο μας αλλά.. και οι τρεις μας.

Οκ, υπόσχομαι να μαζεύω και τα ρούχα μου περισσότερο

Χρόνια πολλά, καλά, γεμάτα εξέλιξη και ταξίδια.

Σ’ ευχαριστώ γι αυτά που κάναμε ήδη σε ένα χρόνο.

Σ’ ευχαριστώ γι αυτό που έρχεται.

Υ.Γ : Εύχομαι σε όλους τους άντρες εκεί έξω να μαθαίνουν από μικροί πως μαγκιά είναι η ειλικρίνεια, η αυθεντικότητα, η φροντίδα κι ο σεβασμός.

Χρόνια πολλά husband».

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