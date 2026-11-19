Το έριξε στον χορό η Δανάη Μπάρκα.

Τα γενέθλιά της είχε εχθές, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα και όπως όλα δείχνουν τα γιόρτασε με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Στο πλευρό της έχει τον σύζυγό τη Φάνη Μπότση, ενώ τα γενέθλιά της φαίνεται πως τα γιόρτασε με χορό και τραγούδι.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα για τα γενέθλιά της

Το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από το χθεσινό βράδυ, ποζάροντας με τις τούρτες της την ώρα που απολάμβανε την καντάδα από αγαπημένα της πρόσωπα.

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Σε ένα από τα βίντεο που επέλεξε να μοιραστεί, η ηθοποιός το ρίχνει στο χορό και στο τραγούδι, ενώ λίγο αργότερα ακούγεται το τραγούδι με το οποίο η Δανάη Μπάρκα έσβησε την τούρτα της.

Στην ανάρτησή της, έγραψε: «34 και χαρούμενη

Σας υπερευχαριστώ για τις ευχές!

Εύχομαι για όλους μας υγεία και ό,τι γίνεται να έχει μόνο θετική έκβαση!

Όλα να γίνονται για τους σωστούς λόγους και πάντα να έχουμε ανθρώπους που αγαπάμε, μας αγαπούν, μας σέβονται, μας τιμούν, αλληλοθαυμάζαστε και όλα είναι αμοιβαία!

Υγεία, αφθονία, χαρές, χορούς, και αγκαλιές!

Σας ευχαριστώ και πάλι για τα άπειρα μηνύματα!».

{https://www.instagram.com/p/Df7CU7vjOqR/?hl=el&img_index=1}