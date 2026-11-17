Οι φωτογραφίες με τον γιο της.

Εκτός Αθήνας βρέθηκε για μερικές ημέρες η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να ταξιδέψει σε ένα από τα αγαπημένα της μέρη, τα Χανιά της Κρήτης.

Η ραδιοφωνική παραγωγός, μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα που κατάφερε να απαθανατίσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της.

Στο πλευρό της είχε τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, αλλά και τον γιο τους, τον μικρό Ιάσονα.

Παράλληλα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους, ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελε να ζήσει στα Χανιά, καθώς είναι ένας τόπος που έχει όλα όσα την κάνουν να αισθάνεται χαρούμενη.

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη

«Δύο μέρες μακριά από τη βαβούρα της Αθήνας, στα Χανιά που έχουμε αγαπήσει τόσο. Βόλτες στη φύση, φίλοι, βουτιές, καλό φαγητό και ο Jason να χαίρεται καθετί γύρω του… Κι εμείς μαζί του.

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Κάθε φορά που φεύγουμε από την Κρήτη και τα Χανιά, το ίδιο όνειρο: να έρθει η μέρα που θα ζήσουμε εκεί. Μέχρι τότε, επιστρέψαμε γεμάτοι από όλα αυτά τα «απλά» που μας έκαναν τόσο χαρούμενους».

{https://www.instagram.com/p/Df2PB_rkckB/?hl=el&img_index=1}