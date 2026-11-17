Όσα δήλωσε ο Ετεοκλής Παύλου στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» μίλησε ο Ετεοκλής Παύλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τηλεόραση, στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στις κριτικές που έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη μικρή οθόνη.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής, που μέχρι και την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν συνεργαζόταν με το Star και την εκπομπή «Breakfast», παραδέχθηκε ότι αγαπά και του λείπει η τηλεόραση, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή του για την απουσία της ψυχαγωγίας από τα προγράμματα και τις εκπομπές.

«Αγαπάω πάρα πολύ την τηλεόραση και μου λείπει και μου αρέσει. Και δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που όταν βγαίνουν εκτός τηλεόρασης δεν την αγαπάνε», δήλωσε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

Όσα δήλωσε ο Ετεοκλής Παύλου για την τηλεόραση και τις εκπομπές

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο παρουσιαστής μίλησε για τους δημοσιογράφους και τις ερωτήσεις που πιθανά κάνουν στους συνεντευξιαζόμενους. Όπως εξήγησε, δεν υπάρχει κακή ερώτηση, καθώς είναι στην ευχέρεια του ερωτηθέντος για το αν θα την απαντήσει ή όχι:

«Δεν υπάρχει κακή ερώτηση και θεωρώ ότι ο δημοσιογράφος μπορεί να ρωτήσει ό,τι θέλει. Είναι στη θέση του ανθρώπου που δέχεται την ερώτηση το πώς θα απαντήσει. Δεν μου αρέσει να βλέπω ούτε παρουσιαστές, ούτε παρουσιάστριες, που έχουν πάει δημοσιογράφοι των εκπομπών τους, να φέρουν θέματα στην εκπομπή και τους κάνουν παρατήρηση στον αέρα. Σε αυτό είμαι πάρα πολύ αντίθετος γιατί είναι πολύ άσχημο και άκομψο. Άμα δεν θες να γίνει αυτή η ερώτηση και να ακουστεί μην τη βάλεις στο βίντεο ή μη κάνεις, όμως, παρατήρηση στον αέρα της εκπομπής. Θεωρώ ότι είναι αντιεπαγγελματικό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές και την ψυχαγωγία στην τηλεόραση, ο παρουσιαστής ανέφερε: «Θεωρώ ότι λείπει η ψυχαγωγία. Μα δεν θες να κάνεις ένα σχόλιο γι’ αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο γενικότερα; Μπορεί να μην αφορούν την ψυχαγωγία. Μπορείς να το κάνεις το σχόλιο. Και εμείς έχουμε κάνει σχόλιο στο Breakfast, είναι άλλο σχολιάζω την ενημέρωση και άλλο κάνω ενημέρωση».

Και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται όλες οι εκπομπές να το κάνουν αυτό σε θέματα ενημέρωσης. Το να υπάρχουν δικηγόροι στα παράθυρα, το αστυνομικό ρεπορτάζ εκείνη τη στιγμή από όλες τις εκπομπές το πρωί, με βαραίνει και με κουράζει».

«Δεν ταιριάζει στο μυαλό μου να είσαι επαγγελματίας, να κάνεις εκπομπή, να είσαι μέρος μιας εκπομπής και να μην σε ενδιαφέρουν τα νούμερα τηλεθέασης. Δεν σε ενδιαφέρει το ταμείο που έκανε το μαγαζί σου. Θεωρώ που είμαι εκτός τηλεόραση τα κοιτάω αυτή τη στιγμή», σχολίασε ακόμη για τα νούμερα τηλεθέασης.

Κλείνοντας, ο Ετεοκλής Παύλου αναφέρθηκε στις κριτικές που έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όταν μπαίνεις στην τηλεόραση οι κριτικές είναι… Πρέπει να κερδίσεις τη θετική κριτική, δεν έρχεται από μόνη της. Έχω δεχθεί και τις δύο κριτικές και με θετικό και με αρνητικό πρόσημο. Η αλήθεια είναι… Επειδή είμαι ένας άνθρωπος με αναπηρία, την αρνητική κριτική πολλές φορές τη βλέπω θετικά και έλεγα στην Ελένη ‘Χαίρομαι, που πολλές φορές δέχομαι αρνητική κριτική’, πέρα από την εκπομπή, στο πάω και στο προσωπικό, Χαίρομαι γιατί καταλαβαίνω ότι δεν με βλέπει κάποιος διαφορετικά. Το να δέχομαι αρνητική κριτική είναι για εμένα κάτι στο μυαλό μου που με κάνει να νιώθω ότι με αντιμετωπίζουν με ισότητα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmxej8u0r4qp?integrationId=40599y14juihe6ly}