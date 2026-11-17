Η επέκταση του όγκου συνιστούσε σοβαρή απειλή για τη ζωή της 11χρονης.

Μια σπάνια και εξαιρετικά απαιτητική χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε 11χρονη στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Η ασθενής είχε όγκο στον αριστερό νεφρό με επέκταση μέσω της κάτω κοίλης φλέβας έως την καρδιά.

Η επέκταση του όγκου έως την καρδιά συνιστούσε σοβαρή απειλή για τη ζωή της 11χρονης. Ενδεχόμενη αποκόλληση τμήματος του όγκου θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη απόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας.

Η διάγνωση έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και η 11χρονη παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο (14/11) και διήρκεσε 15 ώρες. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού απαιτήθηκε ο συντονισμός δεκάδων επαγγελματιών υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, από τα νοσοκομεία Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Π. & Α. Κυριακού» και από το «Λαϊκό».

Σε τρία στάδια η χειρουργική επέμβαση

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια. Αρχικά, έγινε εμβολισμός της αρτηρίας που τροφοδοτούσε τον νεφρό από το Αιμοδυναμικό Τμήμα του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Ακολούθησε η χειρουργική αφαίρεση του όγκου από την κοιλιακή χώρα, από την παιδοχειρουργική ομάδα του Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και την Αγγειοχειρουργική ομάδα του «Λαϊκού».

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Αμέσως μετά, με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας, η παιδοκαρδιοχειρουργική ομάδα του «Αγία Σοφία» προχώρησε στην αφαίρεση του τμήματος του όγκου που είχε επεκταθεί έως την καρδιά.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η μετεγχειρητική πορεία της 11χρονης είναι ομαλή, χωρίς επιπλοκές. Η ασθενής νοσηλεύεται στην Καρδιοχειρουργική μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ