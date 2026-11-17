Στην κεφαλή του βρίσκεται το πανό της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ «Στους δρόμους του αγώνα μιλάνε οι λαοί, η φλόγα του Νοέμβρη μένει ζωντανή! Με το ΚΚΕ για την ανατροπή».

Πολύ μαζική η συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την 53η επέτειο απο τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αγίου Γεωργίου. Στην κεφαλή του βρίσκεται το πανό της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ που αναγράφει: «Στους δρόμους του αγώνα μιλάνε οι λαοί, η φλόγα του Νοέμβρη μένει ζωντανή! Με το ΚΚΕ για την ανατροπή». Στη συγκέντρωση διαρκώς συρρέει κόσμος που θέλει να δώσει το μήνυμα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους» και παρατάσσεται πίσω από τα πανό των Κομματικών Οργανώσεων. Με συνθήματα και πανό, οι διαδηλωτές τιμούν τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, αναδεικνύοντας τη σημασία των αγώνων για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνικά δικαιώματα.