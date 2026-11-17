«Δεν θα περάσουν οι απειλές και οι συκοφαντίες» – Καταγγελία του ΚΚΕ για τη στοχοποίηση του ευρωβουλευτή του

Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη στοχοποίηση του ευρωβουλευτή του, Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνου, από την ουκρανική ιστοσελίδα «Myrotvorets.center», η οποία τον συμπεριέλαβε σε λίστα προσώπων που χαρακτηρίζει «εχθρούς της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, η στοχοποίηση συνδέεται με την καταψήφιση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ουκρανία, καθώς και με τις δημόσιες παρεμβάσεις του ευρωβουλευτή σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι ανάλογη στοχοποίηση είχαν υποστεί το 2022 και τρία στελέχη του, εξαιτίας επίσκεψής τους το 2014 στην Ανατολική Ουκρανία, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον ουκρανικό λαό και στους κομμουνιστές της χώρας. Παράλληλα, καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων χιλιάδων προσώπων από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και αποδίδει ευθύνες στην ουκρανική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική κυβέρνηση για την ανοχή τους απέναντι στη δράση τέτοιων μηχανισμών.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Το ΚΚΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη στοχοποίηση του ευρωβουλευτή του, Λευτέρη Νικολάου - Αλαβάνου από την ιστοσελίδα “Μyrotvorets.center” που αποτελεί εδώ και χρόνια εργαλείο από κάθε είδους κυκλώματα και συμμορίες του καθεστώτος Ζελένσκι.

Το όνομα του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ συμπεριλαμβάνεται σε “μαύρη λίστα” της συγκεκριμένης εφημερίδας, με την αιτιολογία ότι καταψήφισε το ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου αμέσως μετά την τυπική έναρξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου ΝΑΤΟ - Ρωσίας στην Ουκρανία όπως και το ότι “κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει χρήματα για τους πολίτες, αλλά διαθέτει δισεκατομμύρια για την Ουκρανία”! Λίγες μέρες πριν, αντίστοιχο συκοφαντικό δημοσίευμα υπήρξε σε λετονική ιστοσελίδα που επιχειρούσε αστήρικτα να κατατάξει τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ στους υποστηρικτές της ρωσικής πλευράς της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι το 2022 τρία στελέχη του ΚΚΕ, ο Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής και αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος, πρώην ευρωβουλευτής και ο Γιώργος Μαγγανάς στέλεχος του ΚΚΕ, είχαν καταγραφεί στην ίδια λίστα εξαιτίας της επίσκεψής τους το 2014 στην Ανατολική Ουκρανία, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον λαό και τους κομμουνιστές της Ουκρανίας.

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Η εν λόγω ιστοσελίδα δημοσιοποιεί στοιχεία και προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.) χιλιάδων ατόμων (πολιτικοί, δημοσιογράφοι κ.ο.κ.), ισχυριζόμενη ότι προβάλλει τα στοιχεία “εχθρών της Ουκρανίας” και συνεργατών “τρομοκρατικών οργανώσεων”, “μισθοφόρων” κλπ. Αποτελεί βάση δεδομένων την οποία αξιοποιούν διαχρονικά οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές της Ουκρανίας. Λειτουργεί εδώ και 12 χρόνια για λογαριασμό της ουκρανικής κυβέρνησης τελώντας υπό την “αιγίδα” υπουργείων της ουκρανικής κυβέρνησης.

Την επικίνδυνη στοχοποίηση των στελεχών του ΚΚΕ υποθάλπει το καθεστώς Ζελένσκι, ενώ εκτεθειμένη είναι τόσο η ΕΕ και το ευρωκοινοβούλιο όσο και η ελληνική κυβέρνηση που όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο κάνουν πως δεν βλέπουν την εγκληματική δράση τέτοιων κρατικών και παρακρατικών κυκλωμάτων και συμμοριών στην Ουκρανία, αλλά και την ενθαρρύνουν κιόλας.

Είναι χαρακτηριστικά τα πολεμικά κηρύγματα εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και ο πακτωλός των 240 δισ. που τη συνοδεύουν, καταληστεύοντας τους λαούς της Ευρώπης που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα σε σειρά χώρες της ΕΕ, εξαιτίας των περικοπών σε μισθούς συντάξεις, υγεία, παιδεία, στέγη για την πολεμική εμπλοκή, μεταξύ των οποίων και για να “ταΐζεται” το καθεστώς Ζελένσκι στον ανταγωνισμό του με την καπιταλιστική Ρωσία.

Είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες άθλιες μεθοδεύσεις θα βάλουν εμπόδια στη δράση του ΚΚΕ. Οι απαράδεκτες απειλές και οι συκοφαντίες, η πολεμική προπαγάνδα του ιμπεριαλιστικού πολέμου δεν θα περάσουν».