Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις δηλώσεις Γεωργάδη ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο.

Ηχηρή είναι η απάντηση του ΚΚΕ στις ανιστόρητες δηλώσεις του Άδωνις Γεωργιάδη ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο.

Το ΚΚΕ σημειώνει πως «ο Γεωργιάδης πέρα από το Υπουργείο Εμπορίου της Υγείας διεκδικεί και το Υπουργείο διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας» ενώ τονίζει ότι η ευθύνη για τις δηλώσεις αυτές βαρύνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Ο σεσημασμένος για τις προκλητικές δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδης επεδίωξε σήμερα να αμφισβητήσει τους ηρωικούς νεκρούς του Πολυτεχνείου, προσβάλλοντας τη μνήμη τους και συνολικότερα τη μνήμη εκείνων που με ανυπολόγιστες θυσίες αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας. Προφανώς, ο Γεωργιάδης πέρα από το Υπουργείο Εμπορίου της Υγείας διεκδικεί και το Υπουργείο διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας. Η ευθύνη, όμως, γι’ αυτές τις δηλώσεις βαραίνουν ολόκληρο το κόμμα της ΝΔ, την κοινοβουλευτική της ομάδα, την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κ. Μητσοτάκη, που πρέπει εδώ και τώρα, να πάρουν θέση για τις άθλιες, ανιστόρητες δηλώσεις του συγκεκριμένου υπουργού και αντιπροέδρου της ΝΔ!».