«Την ίδια αθλιότητα αναπαράγουν, δε, όλοι οι φασίστες και νοσταλγοί της Χούντας εντός και εκτός ΝΔ, από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη και τον Μάκη Βορίδη μέχρι τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τους καταδικασμένους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής» σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

Τις ανιστόρητες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ότι «δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο» δεν είναι η πρώτη φορά που τις ακούμε, σχολιάζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Ποσθέτει πως «την ίδια αθλιότητα αναπαράγουν, δε, όλοι οι φασίστες και νοσταλγοί της Χούντας εντός και εκτός ΝΔ, από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη και τον Μάκη Βορίδη μέχρι τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τους καταδικασμένους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής».

Η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι «ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ούτε απλά ένας πόνηρος ακροδεξιός. Είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός δεν στηλιτεύει αυτές τις απόψεις και αφήνει ανενλόχλητους τους ακροδεξιούς της κυβέρνησής του να αναπαράγουν αυτές τις ανιστόρητες αθλιότητες, δείχνει πως θέλει να κρατήσει ανοικτούς τους διαύλους με τον φασιστικό χώρο».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης η Νέα Αριστερά παραθέτει τα ονόματα όλων, όσοι σκοτώθηκαν στο Πολυτεχνείο. «Ο καθένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από πυρά στρατιωτικών, χωροφυλάκων, αστυνομικών, ελεύθερων σκοπευτών και παρακρατικών στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το Πολυτεχνείο, είχαν όνομα: Σπυρίδων Κοντομάρης, Διομήδης Κομνηνός, Σωκράτης Μιχαήλ, Toril Margrethe Engeland, Βασίλειος Φάμελλος, Γεώργιος Σαμούρης, Δημήτριος Κυριακόπουλος, Σπύρος Μαρίνος, Νικόλαος Μαρκούλης, Αικατερίνη Αργυροπούλου, Στυλιανός Καραγεώργης, Μάρκος Καραμανής, Αλέξανδρος Σπαρτίδης, Δημήτριος Παπαϊωάννου, Γεώργιος Γεριτσίδης, Βασιλική Μπεκιάρη, Δημήτρης Θεοδώρας, Αλέξανδρος Βασίλειος Καράκας, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, Ανδρέας Κούμπος, Μιχαήλ Μυρογιάννης, Κυριάκος Παντελεάκης, Ευστάθιος Κολινιάτης, Ιωάννης Μικρώνης».

»Θα παύσουν επιτέλους οι κάθε λογής ακροδεξιοί να χυδαιολογούν και να προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου; Κι ας απαντήσουν καθαρά: Τις μέρες του Νοέμβρη του 1973, ποιους θα στήριζαν; Τους φοιτητές και τους εργάτες στο Πολυτεχνείο ή όσους κατέπνιξαν την εξέγερση;» καταλήγει η Νέα Αριστερά.

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Η ανιστόρητη επιμονή του Άδωνι Γεωργιάδη

Μία μέρα πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου με τους 26 επίσημα νεκρούς εκείνων των ημερών, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, επέμεινε στην προκλητική του άποψη ότι δεν υπάρχουν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Όταν ρωτήθηκε, ο υπουργός παρέπεμψε στο πόρισμα επί Αβέρωφ, το οποίο ανέφερε ότι δεν υπήρξαν νεκροί μέσα στον χώρο του ιδρύματος. Πρόκειται για το πόρισμα Τσεβά, που αναφέρει πως «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρο τριήμερον».

ΔΗΜ.: Τελικά αποφασίσατε, το Πολυτεχνείο έγινε;

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πότε είπα ότι δεν έγινε; Προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη.

ΔΗΜ.: Νεκροί υπήρξανε;

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά, που βγήκε επί υπουργίας Ε. Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες.





