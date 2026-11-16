Οι γονείς του άτυχου βρέφους δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που συνέβη στο σπίτι τους - «Μην παίρνετε τα μάτια σας πάνω από τα παιδιά σας» συγκλονίζει ο πατέρας.

Ελεύθεροι χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν οι γονείς του 18 μηνών αγοριού που έχασε τη ζωή του στο Ηράκλειο, έπειτα από κατάποση ποσότητας βενζίνης. Οι δύο γονείς οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και απολογήθηκαν εμφανώς καταβεβλημένοι από την απώλεια του παιδιού τους. Σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισής τους, Θένια Λαμπρινούδακη, βρίσκονται σε ιδιαίτερα άσχημη ψυχολογική κατάσταση και αδυνατούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία που βιώνουν. Η δικηγόρος ζήτησε να γίνει σεβαστό το πένθος της οικογένειας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Επειδή και οι δύο γονείς είναι σε τραγική κατάσταση και άσχημη ψυχολογία, να σεβαστούμε το πένθος τους και να τους δώσουμε χρόνο να θρηνήσουν για την απώλεια του μικρού τους παιδιού».

Η κηδεία του μικρού αγοριού θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού, όπου συγγενείς και φίλοι θα του πουν το τελευταίο αντίο.

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Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, σε κατοικία σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγοράκι βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του στο μπάνιο του σπιτιού, όταν φέρεται να κατάπιε μικρή ποσότητα βενζίνης, η οποία ήταν αποθηκευμένη σε ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η 31χρονη, έπλενε τα χέρια της, το παιδάκι πρόλαβε να ανοίξει το ντουλαπάκι κάτω από τον νιπτήρα, να πιάσει το μπουκαλάκι με την καθαρή βενζίνη και να την πιει.

Αμέσως κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του και στην εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το μικρό αγόρι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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