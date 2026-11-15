Ειδικές προθεσμίες προβλέπονται για συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, ενώ έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις που πρόκειται να ληφθούν υπόψη για την προγραμματισμένη προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Παράλληλα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, θεσπίζεται η «ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής», ένας εναλλακτικός και ταχύτερος τρόπος υποβολής της αίτησης, με στόχο να συμπεριληφθούν στην προκαταβολή όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί, χωρίς να μεταβληθεί το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Σύμφωνα με τις νέες προθεσμίες, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν νέες αιτήσεις ΕΑΕ 2026, καθώς και τροποποιήσεις υφιστάμενων αιτήσεων, έως τις 30 Νοεμβρίου. Η παράταση αφορά και τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης. Ωστόσο, για τη συμμετοχή στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου ισχύει διαφορετική καταληκτική ημερομηνία. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις που θα υποβληθούν έως και τις 19 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ειδικές προθεσμίες προβλέπονται για συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Για τη Βιολογική Γεωργία και τη Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, τα απαιτούμενα στοιχεία θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα, για το ζωικό κεφάλαιο και την παρέμβαση «Κομφούζιο», η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των στοιχείων είναι η Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

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Στην ίδια ανακοίνωση η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 20 έως και τις 30 Νοεμβρίου θα ληφθούν υπόψη στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2026. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις που αφορούν ενισχύσεις οι οποίες έχουν ήδη προκαταβληθεί σε αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται ο προγραμματισμός της προκαταβολής για τις 30 Νοεμβρίου, ενώ παρέχεται πρόσθετος χρόνος στους παραγωγούς για την υποβολή και ολοκλήρωση των αιτήσεών τους, με τις μεταγενέστερες υποβολές να εξετάζονται στο πλαίσιο των πληρωμών του Δεκεμβρίου.

Τέλος, προβλέπεται ότι ο φάκελος με τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα τεκμηρίωσης της αίτησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026.