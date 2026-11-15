Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού τη Δευτέρα 16/11.

Σύσκεψη με τη συμμετοχή έξι δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 και πραγματοποιείται σε συνέχεια επιστολής που είχαν αποστείλει οι έξι δήμαρχοι σχετικά με τον καθορισμό ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης στην περιοχή τους.

Βασικό αντικείμενο της σύσκεψης θα αποτελέσει το ζήτημα του καθορισμού των περιοχών στις οποίες μπορεί να μεταφέρεται συντελεστής δόμησης, ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την οικιστική ανάπτυξη.

Οι ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης αποτελούν εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς προσδιορίζουν τις περιοχές στις οποίες μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αξιοποιηθεί μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης.

Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τους δήμους του Βόρειου Τομέα Αθηνών, καθώς οι σχετικές αποφάσεις μπορούν να επηρεάσουν την πολεοδομική φυσιογνωμία και την ανάπτυξη των περιοχών τους.