Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

Τη δική του απάντηση στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έστειλε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ την Κυριακή 15/11.

«Όσο χαμηλά και να βάλει ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτηση του το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, δεν πρόκειται να εφησυχάσει τον λαό για το επικίνδυνο παζάρι των κυριαρχικών δικαιωμάτων που έχει στηθεί, με μεσάζοντες τους "ισχυρούς συμμάχους" της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων.

Ένα απαράδεκτο παζάρι, που αποδεικνύει τελικά ότι οι μόνοι που ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του στηρίζουν είναι οι ενεργειακοί όμιλοι, που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ κερδοφορίας και ετοιμάζονται για ακόμα περισσότερα με τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό "κόμβο", την ώρα που η λαϊκή οικογένεια βυθίζεται στην ενεργειακή φτώχεια.

Κανένα πρόβλημα βέβαια δεν λύνει η όποια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, τη στιγμή που ακόμα περισσότερα λαϊκά νοικοκυριά θα μείνουν φέτος έξω λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων, που δεν τιμαριθμοποιούνται.

Αν η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα ήθελαν πραγματικά να δώσουν ανάσα στους εργαζόμενους, θα στήριζαν τις προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στο ρεύμα και τα καύσιμα και για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και τα κέρδη των διυλιστηρίων» ανέφερε.