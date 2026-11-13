ΚΚΕ Θεσσαλίας: Να δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση για το εξώδικο των Ολλανδών για τις μελέτες για τον Daniel - Αφαντη η αντιπλημμυρική προστασία

Την ανάγκη να ενημερώσει η κυβέρνηση για τις εξελίξεις σχετικά με την ολλανδική εταιρεία «HVA International», στην οποία είχε αναθέσει τις μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023, προβάλλει η Επιτροπή Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ.

Η Επιτροπή Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ επισημαίνει ότι, την ώρα που χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της καταστροφής, υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα που επιδιώκουν να αποκομίσουν οφέλη από αυτήν. Παράλληλα, καλεί τον λαό της Θεσσαλίας να μην παρασυρθεί από την αντιπαράθεση μεταξύ της εταιρείας, της κυβέρνησης και της Περιφερειακής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι η διαμάχη αφορά τη διαχείριση κονδυλίων και όχι την ουσιαστική αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «ο "καβγάς" είναι όλος δικός τους, δεν έχει καμιά σχέση με τα δικά μας συμφέροντα», ενώ ζητά από την κυβέρνηση να ενημερώσει επίσημα για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι διεκδικεί η ολλανδική εταιρεία.

Η ανακοίνωση της ΕΠ Θεσσαλίας ΚΚΕ

«"Ο λαός της Θεσσαλίας δεν πρέπει να προσφέρει καμιά συναίνεση σε ΕΕ - κυβέρνηση - Περιφέρεια και άλλους επίδοξους "σωτήρες", που αποδεδειγμένα αποτελούν εμπόδιο στον αγώνα που δίνει για να ζήσει στον τόπο του", τόνιζε η Κομματική Οργάνωση Θεσσαλίας τον Σεπτέμβρη του 2023, όταν ο λαός της Θεσσαλίας πνίγηκε από τη μεγάλη καταστροφή του Ντάνιελ.

Η πρόσφατη εξέλιξη με το εξώδικο της Ολλανδικής εταιρείας HVA International, στην οποία η κυβέρνηση ανέθεσε τις μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία, καθώς και οι διαρροές για "απειλή αποχώρησης" της, χωρίς να έχει παραδώσει ούτε μια μελέτη (!) επιβεβαιώνουν ότι την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα της Θεσσαλίας θρηνούσαν ανθρώπινες απώλειες, έχαναν περιουσίες, τμήμα τους αναγκαζόταν να εγκαταλείψει τον τόπο του και ποτέ δεν αποζημιώθηκαν καθολικά, υπήρχαν κι αυτοί που επιδίωξαν και επιδιώκουν να κερδίσουν από την καταστροφή.

Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το τι πραγματικά συμβαίνει και τι ζητά επίσημα η Ολλανδική Εταιρία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βεβαίως, κανένας άνθρωπος του μόχθου δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τον "καβγά" των "Ολλανδών" με την κυβέρνηση και την Περιφερειακή αρχή. Αν και όσο αυτός υπάρχει, αφορά το μοίρασμα των κονδυλίων για "αναβάθμιση μελετών" για το ανύπαρκτο ουσιαστικά έργο προστασίας της περιοχής.

Το "πινγκ πονγκ" ευθυνών που παίρνει και δίνει αυτές τις μέρες, δεν πρέπει να εφησυχάσει, δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει κανέναν άνθρωπο του μόχθου. Ο "καβγάς" είναι όλος δικός τους, δεν έχει καμιά σχέση με τα δικά μας συμφέροντα.

Ας θυμηθούμε: Η κυβέρνηση και η περιφερειακή αρχή παριστάνουν τους ανήξερους για μελέτες που πιθανά δεν παραδόθηκαν, όμως είναι οι ίδιοι που αξιοποίησαν εξ ολοκλήρου την πρόταση της ολλανδικής εταιρείας για δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας, μοχλό για την εμπορευματοποίηση του νερού, με την εμπλοκή ιδιωτών στη διαχείριση υδάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος στον λαό είτε στο πόσιμο νερό είτε στο αρδευτικό.

Κανένας να μην ξεγελαστεί από τις δηλώσεις του περιφερειάρχη Κουρέτα, αφού το διαχειριστικό του σχέδιο στα κρίσιμα ζητήματα είναι καθρέφτης του κυβερνητικού. Άλλωστε, όπως ο ίδιος δήλωνε το 2024, "το σχέδιο της Περιφέρειας είναι κατά 90% σύμφωνο με αυτό της ολλανδικής εταιρείας", αποτυπώνοντας έτσι τις κοινές προτεραιότητες και τα κοινά κριτήρια που μοιράζεται τόσο με την κυβέρνηση, όσο και με τον ολλανδικό όμιλο.

Κυβέρνηση, κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης, Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας, συμφωνούν στα στρατηγικά, στο ρόλο του κράτους, που είναι εχθρικό απέναντι στις λαϊκές ανάγκες, γιατί είναι φτιαγμένο να υπηρετεί μια χούφτα παράσιτα, εκμεταλλευτές του μόχθου των ανθρώπων, γιατί θυσιάζει τις ανάγκες του λαού, ακόμα και την ανάγκη του να ζει προστατευμένος από τις φυσικές καταστροφές, στον βωμό της κερδοφορίας των λίγων.

Στρατηγικά συμφωνούν στα κριτήρια του σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας, με βασικό την αρχή της αναλογικότητας και όχι την αναγκαία, καθολική και ρεαλιστική προστασία του λαού και της περιουσίας του από τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Στρατηγικά συμφωνούν όλοι τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθοριστική Οδηγία 2007/60 "για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με βάση την αρχή του κόστους οφέλους", για το κεφάλαιο και το κράτος. Συμφωνούν με την πολιτική που έπνιξε την Θεσσαλία δυο και τρεις φορές μέσα σε λίγα χρόνια.

Για αυτό και οι ίδιοι που με τυμπανοκρουσίες φέρανε τους "Ολλανδούς", που επιχείρησαν πάνω στην πλημμυρισμένη και προσωρινά απαξιωμένη γη να δημιουργήσουν ένα νέο Ελντοράντο κερδοφορίας για μεγάλους ομίλους σε βάρος χιλιάδων οικογενειών, σήμερα, η μεν κυβέρνηση έχει καταπιεί το αμίλητο νερό, ενώ η περιφερειακή αρχή επιχειρεί να αξιοποιήσει τις εξελίξεις με το ολλανδικό μονοπώλιο προκειμένου να ξεπλύνει τις δικές της σοβαρές ευθύνες για την συναίνεση που προσφέρει στην αντιλαϊκή πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων.

Άλλωστε η κυβέρνηση της ΝΔ, η Περιφερειακή αρχή και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας όχι μόνο αποδέχονται τις προσαρμογές της αστικής στρατηγικής για την Θεσσαλία αλλά κορόιδευαν συνειδητά τον λαό ότι από το σχέδιο αυτό δήθεν θα ευνοηθούν "όλοι". Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι στρατηγικός στόχος του σημερινού αντιλαϊκού κράτους είναι να εξελιχθεί η Θεσσαλία σε "κόμβο" εμπορευμάτων, ενέργειας, αλλά και σε αμερικανοΝΑΤΟϊκό ορμητήριο πολέμου. Αυτές οι προτεραιότητες είναι που "πνίγουν" ξανά και ξανά την ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με προστασία από τις πλημμύρες, εξασφάλιση ποιοτικού νερού για τον λαό της περιοχής αλλά και για τις καλλιέργειες των βιοπαλαιστών αγροτών.

Τα χρόνια που πέρασαν πακτωλός δισ. δόθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τη φοροληστεία του λαού στους επιχειρηματικούς ομίλους, για εμβληματικές επενδύσεις στην περιοχή, με fast track διαδικασίες (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κλπ). Αυτά δεν έγιναν τυχαία, αλλά επειδή το ίδιο αυτό κράτος που κινείται αργά για την προστασία του λαού , διασφαλίζει "ό,τι θέλει, όπου θέλει και όταν θέλει ο επενδυτής".

Αυτό το κράτος, η κυβέρνηση, οι τοπικοδιοικητικές αρχές και οι κοινές τους προτεραιότητες είναι που "πλημμύρισαν" πριν λίγο καιρό το Πήλιο, τη Φαρκαδόνα και δεκάδες περιοχές.

Είναι επιλογή τους να μην έχουν γίνει ακόμα ορισμένα στοιχειώδη φράγματα, όπως της Σκοπιάς, της Πύλης, με εκπονημένες μελέτες ήδη από τη δεκαετία του 1990. Βασικά έργα σαν τα παραπάνω δεν έχουν «επενδυτικό κίνητρο», αφού δε διασφαλίζουν υψηλή κερδοφορία. Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ με την πρώτη βροχή σπάνε αναχώματα, πλημμυρίζουν καλλιέργειες, κινδυνεύουν σπίτια.

Ενάντια σε αυτό το κράτος και όλους τους εκφραστές του, συνεχίζουμε την αναμέτρηση, με τις διεκδικήσεις μας που δίνουν απαντήσεις στα προβλήματα επιβίωσης και ταυτόχρονα βάζουν μπροστά την ουσιαστική προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, όπως:

- Ολοκλήρωση της καταβολής αποζημιώσεων στο 100% , σε όσους έχει καθυστερήσει.

- Ολοκληρωμένος σχεδιασμός, με κρατική ευθύνη (χωρίς ΣΔΙΤ), των απαραίτητων έργων υποδομής, αντιπλημμυρικής προστασίας.

- Ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής, ουσιαστικός κρατικός έλεγχος της στατικής επάρκειας και ασφάλειας όλων των υποδομών. Ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης, φορολογώντας το μεγάλο κεφάλαιο.

- Κατάργηση του νέου νόμου και όλου του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της κοινοτικής Οδηγίας για το νερό και της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

- Να ολοκληρωθούν άμεσα στα αναγκαία έργα μεταφοράς και διανομής του νερού, να δημιουργηθούν πρόσθετοι ταμιευτήρες στη λεκάνη απορροής του Πηνειού, καθώς και το φράγμα της Συκιάς και η σήραγγα μεταφοράς του Αχελώου.

- Φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για τον λαό, με άμεση μείωση των τιμολογίων κατά 30% σε ανέργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους.

- Να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και να ενισχυθούν μαζικά με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό η Πυροσβεστική και όλες οι κρατικές δομές πρόληψης, διαχείρισης και Πολιτικής Προστασίας, Υγείας, και εκτίμησης και πρόγνωσης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Η διεύρυνση της αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ, στο δρόμο της ανατροπής, είναι η λύση. Για να δοθεί οριστική απάντηση στο δίλημμα: τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».