Στις 18 Νοεμβρίου αναλαμβάνει νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο ανακοινώθηκε ως νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την αποχώρηση του Μάικλ Κάρικ και ο 54χρονος Αργεντινός αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια την εθνική ομάδα ΗΠΑ.

Ο Ποτσετίνο υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών, έως τον Ιούνιο του 2029 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο σύλλογος θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ, με την οποία πρόσφατα ο προπονητής υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Ο 54χρονος θα είναι στον πάγκο της εθνικής ομάδας ΗΠΑ για τα επόμενα δύο ματς, κόντρα στην Αϊτή και από τις 18 Νοεμβρίου αναλαμβάνει τις τύχες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με πρώτο στόχο να βγάλει τον σύλλογο από τη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League. Σε 10 ματς οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν μόλις μία νίκη και βρίσκονται στη 18η θέση της βαθμολογίας, τη χαμηλότερη σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος από τη σεζόν 1986-87.

Ο Ποτσετίνο επιστρέφει στην Premier League έπειτα από δύο χρόνια. Αφού έκατσε στον πάγκο της Σαουθάμπτον, ανέλαβε την Τότεναμ την οποία οδήγησε για πρώτη φορά σε τελικό Champions League το 2019, κόντρα στη Λίβερπουλ που κατέκτησε το τρόπαιο (2-0). Μετά την Παρί Σεν Ζερμέν, επέστρεψε στην Premier League και έμεινε στην Τσέλσι για μία σεζόν (2023-2024), προτού αναλάβει την εθνική ομάδα ΗΠΑ.

Τα δάκρυα του Ποτσετίνο: Δύσκολο να αρνηθείς μια πρόταση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, ενόψει των επόμενων δύο ματς της εθνικής ομάδας ΗΠΑ.

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«Ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις στην καριέρα μου. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και προσπαθούμε να κάνουμε πραγματικότητα τα όνειρά μας», δήλωσε συγκινημένος και ευχαρίστησε τα στελέχη της αμερικανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, όπως και τους φιλάθλους.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Συνήθως γίνεται το αντίθετο, σε απολύουν και κλαις γιατί θες να μείνεις», σχολίασε. «Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το βήμα», συμπλήρωσε.

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Ο Ποτσετίνο αποδέχθηκε την πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τρεις μήνες αφού υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο με την αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου. «Είναι προφανές. Δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην καριέρα σου όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όταν έρχεται, είναι δύσκολο να την αρνηθείς», απάντησε όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Το απόγευμα της Κυριακής ήρθαν σε επαφή», είπε αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με τον αγγλικό σύλλογο και πρόσθεσε ότι μόλις έκλεισε η συμφωνία το είπε στους παίκτες του στην εθνική ομάδα «που ήταν πολύ υποστηρικτικοί».

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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το «αντίο» του Κάρικ στους φιλάθλους

Την Παρασκευή ο Μάικλ Κάρικ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σε ανάρτηση, τόνισε πως ήταν «τεράστιο προνόμιο» να βρεθεί στο τιμόνι του συλλόγου που αγαπά.

«Αυτή η αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει», έγραψε, απευθυνόμενος στους φιλάθλους. «Ξέρω ότι δεν πήραμε αποτελέσματα τελευταία, αλλά μου δείξατε μόνο αγάπη και υποστήριξη σε στιγμές που το ευκολότερο θα ήταν να γυρίσετε την πλάτη. Αυτό είναι πιο σημαντικό από 1-2 νίκες», συνέχισε και τόνισε πως επιθυμεί μόνο την επιτυχία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

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