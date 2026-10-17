Σκόραρε δυο φορές ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η Μάντσεστερ Σίτι λίγες ημέρες πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ για την League Phase του Champions League επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου 17/10 με 3-2 της Ίπσουιτς εντός έδρας για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Κάπως έτσι οι παίκτες του Έντσο Μαρέσκα έφτασαν τους 21 βαθμούς όντας στο +6 από την Άρσεναλ, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Φόντεν έκανε το 1-0 στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης για να έρθει ο Μαέντα δυο λεπτά αργότερα να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Χάαλαντ στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, έγραψε το 2-1, με τον Νορβηγό άσο να σκοράρει ξανά στο 69ο λεπτό κάνοντας το 3-1 για την Σίτι. Οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 3-2 με πέναλτι του Φλέμινγκ στο τέλος του αγώνα.

H Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε τον αγώνα με τους Ντοναρούμα, Νούνιες, Ντίας, Γκουέι, Ο' Ρέιλι, Κόβασιτς, Μπουαντί, Ντοκού, Φόντεν, Εντιαγέ, Χάαλαντ.