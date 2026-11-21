Επιστρέφει η δράση στη Super League μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Η Stoiximan Super League επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, με την Καλαμάτα να υποδέχεται την ΑΕΚ το Σάββατο (21/11), στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης στη Νίκαια, με την Ένωση να αναζητά ένα σημαντικό τρίποντο που θα τη διατηρήσει σε τροχιά κορυφής, απέναντι σε μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να βάλει δύσκολα στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η αναμέτρηση έχει και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς Καλαμάτα και ΑΕΚ συναντιούνται ξανά σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας έπειτα από 25 χρόνια.

Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας επικρατήσει με 2-1 του Λεβαδειακού στην προηγούμενη αγωνιστική. Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο, επιδιώκοντας να μειώσουν την απόσταση από τις πρώτες θέσεις. Παράλληλα, η ΑΕΚ έχει μπροστά της και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Κόμο για το Champions League, την Τρίτη (24/11), γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη σωστή διαχείριση του αγώνα με την Καλαμάτα. Στα αγωνιστικά, ο Ραζβάν Μαρίν δεν βρίσκεται στη διάθεση του Νίκολιτς λόγω τιμωρίας, ενώ η επιστροφή του Θωμά Στρακόσα αποτελεί θετική εξέλιξη για την Ένωση.

Η Καλαμάτα ψάχνει νέα μεγάλη έκπληξη

Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα έχει δείξει ότι δεν φοβάται τα μεγάλα ονόματα. Η ομάδα της Μεσσηνίας έχει ήδη πανηγυρίσει μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-1 στην Τούμπα και φιλοδοξεί να επαναλάβει μια αντίστοιχη επιτυχία απέναντι στην ΑΕΚ. Στην προηγούμενη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, ενώ με 12 βαθμούς στο ενεργητικό της επιδιώκει να παραμείνει κοντά στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs. Η Καλαμάτα αναμένεται να στηριχθεί στην αμυντική της συνοχή και στις γρήγορες μεταβάσεις, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί τους χώρους που ενδεχομένως αφήσει η ΑΕΚ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, με τη σέντρα να πραγματοποιείται στις 19:30. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 1 League.