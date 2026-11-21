Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τη σημερινή ημέρα – Αναφορά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, την «Ατζέντα 2030» και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής Άμυνας.

Τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και το πολιτικό προσωπικό, τίμησε με μήνυμά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος συμπίπτει με τη θρησκευτική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στην προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό που υπηρετεί καθημερινά την πατρίδα.

Όπως επισήμανε, οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν βασικό πυλώνα προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κοινωνική προσφορά τους, τονίζοντας ότι τα στελέχη τους βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και έκτακτων αναγκών.

Αναλυτικά:

«Σήμερα, ταυτόχρονα με τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου, τιμάμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τους θεματοφύλακες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας.

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Με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, εκφράζω για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη μου προς τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος τους, τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν σε αυτές και το πολιτικό μας προσωπικό. Με αφοσίωση στο καθήκον, πίστη στα ιδανικά του Έθνους και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, προασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Παράλληλα, βρίσκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας σε κάθε δύσκολη στιγμή, επιτελώντας σημαντικό κοινωνικό έργο.

Με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» διαμορφώνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής. Με σύγχρονα μέσα, αναβαθμισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες και διαφορετική αντίληψη για την Άμυνα και την Ασφάλεια της χώρας. Με σταθερό, παράλληλα, προσανατολισμό στη μέριμνα για το έμψυχο δυναμικό και τη στρατιωτική οικογένεια».

{https://x.com/nikosdendias/status/2124035031286812888}