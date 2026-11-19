Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα υποδεχθεί στο Στρατόπεδο «Παπάγου» μαθητές και μαθήτριες σχολείων, ηλικίας 10 έως 12 ετών.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα παραστεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 και το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων (21/11/2026).

Στο πλαίσιο του εορτασμού το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του σε μαθητές την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, όπως και στο ευρύ κοινό το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη στατική έκθεση Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων, στον περιβάλλοντα χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Στρατόπεδο «Παπάγου».

Μαθητές και ευρύ κοινό θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επισκεφθούν την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, η οποία είναι αφιερωμένη στους πεσόντες υπέρ Πατρίδας. Θα μπορέσουν ακόμα να δουν από κοντά τη νέα βιοκλιματική όψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την ευρύτερη ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, στον οποίο δημιουργείται ένας «πνεύμονας» πρασίνου για την περιοχή.

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Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα υποδεχθεί στο Στρατόπεδο «Παπάγου» μαθητές και μαθήτριες σχολείων, ηλικίας 10 έως 12 ετών, που θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν (10 π.μ.) στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης από τον διακεκριμένο γλύπτη και Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Βαρώτσο.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση (12 μ.μ.) που διοργανώνει το ΓΕΕΘΑ για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αμφιθέατρο «ΕΠΓΟΣ (Ι) Δ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα βραβευτούν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διακρίθηκαν στον τομέα της Καινοτομίας.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης στην Πανηγυρική Δοξολογία που θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Ακολούθως, θα μεταβεί στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη όπου θα παραστεί στην κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Την ίδια ημέρα (Σάββατο 21/11/2026), οι πύλες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχει επίσης το Σάββατο τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα παρουσιάσει μουσικό πρόγραμμα.

Η έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και Καινοτομίας

Στη στατική έκθεση θα παρουσιαστούν νέα και καινοτόμα οπλικά συστήματα τα οποία έλαβαν μέρος στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσά τους οπλικά συστήματα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, τα οποία αναδεικνύουν τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την πρόοδο στον τομέα της Καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, θα εκτεθούν: Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (ΜΕΑ) V-BAT, αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», σύστημα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ», σκάφος Ειδικών Αποστολών VICTA, Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ΑΣΕΒ «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ», USV αυτοκαταστροφής «ΚΑΝΑΡΗΣ», ΜΕΑ SPERWER, αντι-drone σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ», πύραυλος RAMPAGE, USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ΗΗΜWW M998, MEA S-100, Βόμβα SPICE 1000, ΜΕΑ ΑΡΧΥΤΑΣ, Πύραυλος SCALP, Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, ΜΕΑ A-900, Πύραυλος METEOR, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ΑGEMA», υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, πύραυλος TGM-88 HARM, Όχημα Αναγνώρισης SPIKE NLOS, εκτοξευτής SPIKE NLOS με αερόχημα ORBITTER, USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», πύραυλος CATM-120 AMRAAM, συστοιχία KB EXOCET, M1117 ΜΗΕΠ, τορπίλη SEAHAKE, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ANTEOS» και περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».

Τα νέα αυτά συστήματα, σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, την ανάπτυξη του εγχώριου Οικοσυστήματος Καινοτομίας και αμυντικής βιομηχανίας, τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), την «Ασπίδα του Αχιλλέα» κ.ά. εντάσσονται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», η οποία στοχεύει στη δημιουργία των ισχυρότερων Ενόπλων Δυνάμεων στην Ιστορία της Πατρίδας μας.