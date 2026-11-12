Το ευχαριστώ του Νίκου Δένδια στην οικογένεια Αγγελάκου για τη χορηγία της.

Στην τελετή εγκαινίων της Μονάδας Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) παραβρέθηκε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η νέα Μονάδα Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου του ΝΝΑ αποτελεί δωρεά της εταιρείας «ANGELAKOS (HELLAS) S.A.».

Ο Νίκος Δένδιας στο χαιρετισμό του δήλωσε ότι θα χωρίσει την ομιλία του σε τρία μέρη «Το πρώτο αφορά τις θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια Αγγελάκου. Είπα και προηγουμένως, και κατ’ ιδίαν, αλλά και εδώ και λίγες μέρες στα εγκαίνια που κάναμε στη Σχολή Ικάρων – χαίρομαι που είναι εδώ μεταξύ μας απόψε και ο Πάνος Λασκαρίδης – έχει σημασία η κάθε αυτή η δωρεά, έχει σημασία και το παράδειγμα. Και θα μου επιτρέψετε να πω, αγαπητέ κύριε Αγγελάκο, ότι το δεύτερο υπερβαίνει το πρώτο. Λυπάμαι να πω ότι σε αυτή τη φάση της ταχύτατης τεχνολογικής μετάβασης, χρειαζόμαστε τη βοήθεια της ελληνικής κοινωνίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Βεβαίως, χρησιμοποιούμε το γενναιόδωρο υστέρημα του ελληνικού λαού, αλλά χρειαζόμαστε και την ελληνική κοινωνία. Και κατά τούτο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, και επίσης να παρατηρήσω, αν μου επιτρέπεται, την ευφυή επιλογή της δωρεάς, από τους αριθμούς που ανέφερε ο κύριος Διοικητής, έχουμε απόσβεση – για να μιλήσουμε σε όρους ιδιωτικής οικονομίας – σε λιγότερο από 9 χρόνια.

»Και βεβαίως πίσω από αυτό, τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε όχι μόνο σε κανονικούς καιρούς όπως οι τωρινοί, αλλά σε καιρούς όπως οι καιροί της πανδημίας, που ήταν πριν από λίγα χρόνια και που θέλουμε όλοι να ξεχάσουμε, που όμως θυμόμαστε πάρα πολύ καλά μερικοί από εμάς, πόσο σημαντικό πράγμα ήταν η δυνατότητα παραγωγής οξυγόνου και πόσες δυσκολίες αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς διότι δεν είχε επαρκείς δυνατότητες η ίδια. Κατά συνέπεια, σας είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες, κύριε Αγγελάκο, και σε εσάς και στην οικογένειά σας».

Στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πως «Έχω επανειλημμένως πει ότι για να μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα Στελέχη, για να μπορούμε να έχουμε τους καλύτερους από τους νέους Έλληνες, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο να είναι ανταγωνιστικό. Επειδή δεν μπορούμε να είμαστε οι πιο ανταγωνιστικοί όσον αφορά τη μισθολογική καταβολή, ό,τι και να κάνουμε, όσο και αν βελτιώσουμε – και είμαστε στη φάση μιας νέας διαπραγμάτευσης με το Υπουργείο Οικονομικών για να βελτιώσουμε την ανταμοιβή του προσωπικού μας για τις υπηρεσίες που προσφέρει – πάντα ο ιδιωτικός τομέας θα μας υπερβαίνει. Εμείς όμως πού μπορούμε να είμαστε καλύτεροι; Μπορούμε να είμαστε καλύτεροι σε ένα συνολικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών προς το προσωπικό μας και τις οικογένειές τους, είτε όσο υπηρετούν είτε αφού αφυπηρετήσουν. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, το σύστημα υγείας είναι κεντρικό σε αυτή την προσπάθεια, απολύτως κεντρικό. Και θέλω να σας είμαι ειλικρινής: ομιλώ για λογαριασμό μου, φαντάζομαι ότι καλύπτω και τον παριστάμενο συνεργάτη μου, τον Θανάση Δαβάκη. Δεν είμαι ευτυχής, για όσα έχουμε προσφέρει εμείς ως πολιτική ηγεσία σε αυτόν τον τομέα αυτό το διάστημα, δεν έχουμε κάνει αρκετά. Θα ήθελα να έχουμε προλάβει να κάνουμε περισσότερα, πολύ περισσότερα. Μας απορρόφησε σε πολύ μεγάλο βαθμό η ανάγκη δραστικής αλλαγής του συνολικού δόγματος της νομής των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων στην κύρια αποστολή τους, ακριβώς λόγω του καιρού της τεχνολογικής μετάβασης.

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Έχουν όμως δρομολογηθεί εξελίξεις, όπως μια κύρια μελέτη συνολικά του συστήματος παροχής υπηρεσιών Υγείας, που θα μας επιτρέψει να αντιληφθούμε τις νέες ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και την αλλαγή μεθόδων, και να μπορέσουμε, βασισμένοι στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, να δημιουργήσουμε πράγματι, κατά παρασάγγας, το καλύτερο σύστημα υγείας που μπορεί να έχει όχι μόνο η χώρα, αλλά μπορώ να πω η νοτιοανατολική Ευρώπη, και ίσως να φιλοδοξήσουμε και πάνω από αυτό»

Το τρίτο κεφάλαιο της ομιλίας Δένδιας

«Τέλος, καταλήγω στο τρίτο κεφάλαιο, στο ευρύτερο θέμα που αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας» σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

«Το είπα και προηγουμένως: ζούμε μια εποχή ταχύτατης τεχνολογικής μετάβασης, κυριολεκτικά σε μια άλλη εποχή. Πριν από ελάχιστες ώρες βρισκόμουν μαζί με τον αγαπητό μου Γιάννη Κεφαλογιάννη, έξω από τη Μονή Αρκαδίου, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, για να παρακολουθήσουμε μια άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, μαζί με δυνάμεις Εφέδρων και δυνάμεις Εθνοφυλακής. Και έφυγα ευτυχής! Και έφυγα ευτυχής από την Κρήτη, διότι είδα να έχουν ενσωματωθεί στις ασκήσεις οι νέες τεχνολογίες, τα Μη Επανδρωμένα, τα αυτόνομα, οι νέες δυνατότητες. Είδα μεταφορά ιατρικού υλικού με drone, είδα μεταφορά πυρομαχικών με drone, είδα στοχοποίηση με drone, είδα εκτέλεση αποστολής με drone, κάτι που στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και ελάχιστο χρονικό διάστημα θα φάνταζε εξωπραγματικό.

»Αυτή η μετάβαση οφείλει και πρέπει να συνεχιστεί, και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να ανακοπεί από οποιαδήποτε αβεβαιότητα. Η χώρα, για να μπορέσει να διατηρήσει το κεκτημένο – και το κεκτημένο είναι το συνταγματικό κεκτημένο, το οποίο ουδείς εξ ημών δικαιούται να διαπραγματευτεί, δηλαδή την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα – οφείλει να μεταβεί ταχύτατα στη νέα εποχή. Αυτό αφορά και τις υπηρεσίες Υγείας που παρέχουμε στο προσωπικό μας. Και κατά τούτο, κύριε Αγγελάκο, Αρχιπλοίαρχε κύριε Αγγελάκο – αυτή είναι η πλήρης και σωστή προσφώνηση στη ναυτική οικογένεια – επιτρέψτε μου να απευθύνω σε εσάς, στην οικογένειά σας, σε όλους, τις βαθύτατες ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη του Πολεμικού μας Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικά».

Ποιοι παραβρέθηκαν στην τελετή

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Νότης Μηταράκης, ο Βουλευτής και πρώην Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας, ο δωρητής Αρχιπλοίαρχος επί τιμή και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, Ευάγγελος Αγγελάκος και μέλη της οικογένειάς του.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας, παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Επιτελάρχης ΓΕΣ Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κάκκαβας ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ, ο Διοικητής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Γεώργιος Κατσιμαγκλής ΠΝ, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τον αγιασμό κατά την τελετή εγκαινίων τέλεσε ο Αντισυνταγματάρχης (ΣΙ) Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Ιστρατόγλου. Παρέστησαν επίσης στην τελετή ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πολεμικού Μουσείου Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lavinia Corp. και της Laskaridis Shipping Co.Ltd., καθώς και Προέδρος του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη» Υποναυάρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης ΠΝ, ο Πρόεδρος της EUROPEAN DYNAMICS και Ιδρυτής της εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό Κωνσταντίνος Βελέντζας, ο Δήμαρχος Οινουσσών Γεώργιος Δανιήλ, επίτιμοι αρχηγοί, Πρέσβεις και εκπρόσωποι διπλωματικών αντιπροσωπειών, καθηγητές και ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό του Ναυτικού Νοσοκομείο Αθηνών, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κ.α.