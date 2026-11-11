Το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Βροχές σε κάποιες περιοχές, ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ένα «επεισόδιο» αφρικανικής σκόνης συνθέτουν το σκηνικό του καιρού έως τα τέλη της εβδομάδας, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αύριο, Πέμπτη (12/11) αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές στα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο, τη Χίο και τη Σάμο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή (13/11) αναμένεται να βρέξει στην Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα, την Καρδίτσα και το Αγρίνιο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας, έως το απόγευμα του Σαββάτου (14/11).

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το Σάββατο στις ίδιες περιοχές, αλλά αναμένεται να βρέξει και στη Θράκη. Το απόγευμα θα υποχωρήσουν οι βροχές στη δυτική Ελλάδα, αλλά αναμένεται να εκδηλωθούν στη Χαλκιδική, τη Δράμα και την Καβάλα.

Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει τη Δευτέρα (16/11). Νέες βροχές αναμένεται να επηρεάσουν στις 17-18 Νοεμβρίου την Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο, την Καρδίτσα, τη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια το ανατολικό Αιγαίο.

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Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

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